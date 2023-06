Kádr Talent týmu Plzeňského kraje v příští extraligové sezoně o něco omládne. Po odchodech čtyř házenkářů, z nichž nejmladšímu bylo 25 let, srazí věkový průměr mužstva jedenadvacetiletý Leonard Kaplan. Odchovanec Talentu se vrací z ročního hostování z extraligových Strakonic.

Leonard Kaplan (v černém, číslo 7). | Foto: Deník/Tomáš Marek

Předminulou sezonu využívali Kaplana plzeňští trenéři Petr Štochl a Jiří Hynek hlavně v defenzivě. Při angažmá na jihu Čech měl na starosti i ofenzivu. Z postu levé spojky vstřelil 66 gólů ve 30 zápasech.

„Abych řekl pravdu, tak to mohlo být o něco lepší, ale na druhou stranu herního času a zkušeností v extralize jsem dostal docela dost. Kromě obranných úkolů jsem měl na starosti i útok,“ uvedl Leonard Kaplan

Po sezoně Talent opustil obranář Jan Chmelík a na levé spojce se uvolnilo místo odchodem Tomáše Nejdla. Na levé straně by se Kaplan měl prát o místo s Milanem Škvařilem a Danielem Bláhou.

„Nahradit takového hráče, jakým je Tomáš Nejdl, bude ohromně těžké. Je to dříč a tomu týmu dával hodně,“ řekl mladý házenkář.

Talent je prestižní adresa. Věřím, že mě posune, říká navrátilec Nový

S plzeňskými trenéry probíral svoji budoucí situaci v klubu. „Co ode mě očekávají a jak by chtěli, aby se to vyvíjelo dál. Naráželi na to, že hodně lidí odešlo a že by mohla být pro mě šance v obraně i v útoku. Jsem rád, že se mohu vrátit do Talentu a že se budu moct předvést,“ vysvětlil Kaplan.

Ambice Talentu a Strakonic se nedají srovnat. Plzeň hraje každý rok finále, Jihočeši o záchranu extraligy. Nemrzí mladého házenkáře, že chyběl u titulu Talentu?

„Zamrzelo, ale musel jsem počítat s tím, že se to může stát, protože Plzeň hraje o nejvyšší příčky a ve Strakonicích jsme chtěli udržet extraligu,“ popsal pocity bývalý mládežnický reprezentant.

Přesto na na rok ve Strakonicích budu vzpomínat v dobrém. „S klukama jsme zažili úspěchy i neúspěchy. Kolem házené ve Strakonicích jsou super lidi, fanoušci tam žijou házenou. Výhoda byla, že nás bylo hodně z Plzně. Byl jsem tam spokojený,“ svěřil se Kaplan.

„Řekl bych, že jak jsem nastupoval častěji, zkušenostmi jsem se posunul dopředu. Ale nechtěl bych hodnotit, jestli jsem lepší,“ dodal Leonard Kaplan.

Talent posílila chorvatská spojka Ćurčić se zkušenostmi z Německa a Francie