„V Německu je na tom házená nejlépe ze všech těch zemí, v nichž jsem byl. Po fotbalu je sportem číslo dva. Ve Švýcarsku je kvalita soutěže nižší, ale nemyslím si, že by to tam bylo házenkářsky pro mě špatné. Ve Francii je házená hodně populární a dalo mi to tam hodně, protože nejvyšší liga je kvalitní. Polsko je pro mě trochu překvapením, že házená je na dost vysoké úrovni, ať už kvalitou nebo i popularitou,“ porovnal Tomáš Piroch, který hraje za Wislu Plock.

U našich západních sousedů si za Melsungen vyzkoušel i bundesligu mužů, ve Švýcarsku hrál za Luzern a ve Francii působil v klubu US Créteil Handball, což je zhruba stotisícové město v předměstí Paříže.

Ve Francii Piroch navíc strávil dětství, protože v zemi galského kohouta hrál jeho otec Jiří. Tomáš Piroch ale po ročním působením vyměnil svůj druhý domov za Polsko. „Nabídka Wisly Plock byla lepší z hlediska mé házenkářské kariéry. Navíc trenérem Plocku je kouč české reprezentace Sabate,“ vysvětlil házenkář, jehož starší bratr Jiří hraje fotbal za Duklu Praha.

Po životní stránce mladému házenkáři nejvíce vyhovovalo Německo kvůli blízkosti domova, mentalitou a vysokou úrovní kvality života. „Švýcarská mentalita mi přišla moc striktní a někdy až nepříjemná. Ve Francii jsou lidé více v klidu a je to tam takové volnější,“ řekl Tomáš Piroch.

Plock mu zpočátku připomínal rodnou Plzeň. „S odstupem času bych to tak neřekl. Prohlásil jsem to při první návštěvě Plocku, který mě připomínal Plzeň rozlohou, jelikož jsem šel z Paříže do Plocku, což je velký rozdíl. Také tím, že jsem šel do východnějšího bloku mně to přišlo jako Plzeň. Ale mentalita lidí není jako v Česku, kde jsou lidi živější, rádi chodí na kafe, na jídlo, do restaurací,“ vypozoroval levoruký reprezentační házenkář.

Na rozdíl od západoevropských zemí jsou náklady na život v Polsku mnohem nižší. „Je to obrovský rozdíl. Byl jsem ale překvapený i ve srovnání mezi Českem a Polskem. Mezi oběma zeměmi jsou velké rozdíly v cenách v obchodech, restauracích i nájmech bytů,“ všiml si Piroch.

V Německu, Švýcarsku a ve Francii řešil daně za házenkáře klub, ale v Polsku si je hráči řeší sami. „Když porovnám Polsko se zeměmi, kde jsem hrál, tak zdanění příjmů je nižší v Polsku,“ dodal profesionální házenkář Wisly Plock.

Jako sportovní světoběžník ovládá několik jazyků – angličtinu, němčinu, francouzštinu a teď i polštinu. „Po tři čtvrtě roce v Polsku ji docela zvládám, slova jsou podobná češtině. Nechodím na kurzy, ale nechal jsem tomu volný průběh. Neříkám, že umím polsky, ale v pohodě se domluvím,“ tvrdil Tomáš Piroch.

