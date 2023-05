Už se stává tradicí, že finále play-off házenkářské extraligy mezi Talentem Plzeň s Baníkem Karviná dospěje do rozhodujícího pátého zápasu. Z pěti vzájemných soubojů těchto soupeřů se bude hrát počtvrté. Letos se ale po výsledcích prvních dvou zápasů s posledním možným duelem moc nepočítalo. Plzeň prohrávala 0:2 na zápasy, ale sérii vyrovnala na 2:2, Rozhodující duel je na programu v neděli od 17 hodin v plzeňské hale na Slovanech.

1. zápas finále play-off 2023 Talent tým Plzeňského kraje - Baník Karviná, 7. května | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

„Nemůžu říct, že jsem čekal, že dojde na pátý zápas, ale myslím si, že jsme všichni věřili, že jsme schopní to zvládnout. Nikdo to nevzdal a mám radost, že jsme to dotáhli do pátého zápasu,“ řekl pivot Talentu Plzeň Daniel Režnický.

Cesta k rozhodujícímu zápasu podle něj vedla přes lepší výkony, nasazení i štěstí. „Za stavu 0:2 byl každý zápas těžký. Karviná sem přijela s tím, že nemá co ztratit, ale my jsme byli pod velkým tlakem, abychom odvrátili konec sezony. V Karviné vzhledem k prostředí a okolnostem, které se stali (Po faulu Chmelíka na karvinského Soláka ve středečním duelu se na sociální síti Baníku i Talentu strhly nenávistné komentáře fanoušků Slezanů na faulujícího hráče i plzeňský tým. Jan Chmelík se v pátek Solákovi omluvil a ohradil se proti slovům karvinského trenéra Brůny, že chtěl Soláka faulem záměrně vyřadit ze hry, pozn. aut.), to byl opravdu těžký zápas,“ tvrdil Režnický.

Také pětadvacetiletý pivot Plzně nedohrál čtvrtý zápas kvůli červené kartě z 29. minuty. „Pro mě to byl asi nejhorší zápas v životě, protože jsem jen seděl na tribuně a nemohl jsem pomoct. Ale kluci to zvládli skvěle,“ uvedl Daniel Režnický.

Talent si vynutil pátý zápas. O mistrovi se rozhodne v neděli v Plzni

Nevylučuje, že se emoce ze čtvrtého utkání a sociální síti přenesou i do pátého duelu. „Vlna nenávisti karvinských fanoušků je hodně silná, ale my se musíme soustředit sami na sebe a na házenou. Musíme k zápasu přistoupit jako ke třetímu a čtvrtému, tedy koncentrace, vyvarování se hloupých chyb a zbrklých akcí. To bude cesta k úspěchu,“ je přesvědčen.

Trenér plzeňského Talentu Petr Štochl si nedovede představit, že by jeho svěřenci v pátém utkání z uspokojení po vyrovnání série polevili. „Tím, že jsme dva poslední zápasy vyhráli, jsme se teprve dostali do finále. Myslím si, že jsme v lepší pozici co se týče psychologické výhody, protože dva poslední zápasy jsme zvládli výrazným brankovým rozdílem. Z pohledu Baníku vést 2:0 na zápasy, nechat si sérii vyrovnat a jet na pátý zápas k soupeřovi, si myslím, že je větší deka,“ prohlásil Štochl.

Zatímco Karviné bude chybět zraněný Solák, tak Plzeň se bude muset obejít bez potrestaného Chmelíka. „Musíme se s tím vyrovnat. Ale v Karviné jsme neměli jeho a pak ani Dana Režnického a také jsme to zvládli,“ konstatoval Petr Štochl.

Talent zatím utekl hrobníkovi z lopaty. Karvinou porazil a snížil stav série