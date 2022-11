„Je to úžasné, krásný zážitek. Nečekal jsem tak skvělou atmosféru. Teď si to užívám,“ svěřil se Daniel Bláha.

Je zážitek cennější o to, že jste k výhře přispěl sedmi góly?

Stoprocentně. Jsem rád za příležitost na hřišti. Mám radost, že jsem se jí takto ujal.

Co jste prožíval, když jste věděl, že poslední akce při vítězném gólu půjde na vás?

Snažil jsem se být klidný, což jsem kupodivu byl. Vystřelil jsem a padlo to tam.

Pomohlo vám, že jste byl předtím šestkrát úspěšný?

Určitě. Měl jsem větší jistotu. Už při rozcvičce mně to tam celkem padalo, takže jsem si věřil a pomohlo to.

Říká se, že je důležitá první rána. Jak to máte vy?

Stejně. Ale i ta druhá rána musí být perfektní (úsměv).

Co vám říkali trenéři na konci oddechového času 27 vteřin před sirénou?

Panoval velký zmatek, takže jsem pochytil tak půlku. Říkali, ať se nebojím vystřelit. Pokud by to nešlo, měl jsem poslat balon dál, abychom to zkusili z druhé strany.

Dá se říct, že jste po výkonu a střeleckém koncertu proti Lovosicím právoplatným členem A týmu?

Asi to ještě chce kus práce. Prosadil jsem se hlavně díky klukům, kteří mně připravovali šance. Většinou jsem měl volnou ruku, takže fakt díky klukům jsem dával góly.

Pomáhá vám ve hře výška 212 centimetrů?

Není na škodu. Hodně mi pomáhá a kryje nedostatky, které mám.

V čem vás ještě čeká ten kus práce?

Ve všem.

Jak vás přijali kluci z áčka?

Měl jsem obavy, jaké to bude, ale vzali nás mezi sebe. Povídají si s námi, je to v pohodě. Takovým průvodcem je hlavně Honza Stehlík.

Dáte ještě odpolední zápas dorostu proti Karviné?

Dám (Bláha vstřelil šest gólů, pozn. aut).

V medailonku na svazovém webu jste veden jako pivot…

To nechápu. Možná je to nějaký taktický tah (smích).

