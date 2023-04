/ROZHOVOR/ V sobotu se vydají házenkáři Talent týmu Plzeňského kraje k pokračování čtvrtfinálové série do Brna s vedením 2:0 na zápasy, ale také s vědomím, že poslední krok bývá nejtěžší. „Pořád nám ještě zbývá udělat poslední krok,“ nabádal k obezřetnosti už po nedělním vítězství jeden z plzeňských trenérů Petr Štochl. Po čtvrtečním tréninku na to v rozhovoru pro Deník navázal.

Trenér Talentu Petr Štochl vysvětluje při oddechovém čase taktiku svému týmu. | Foto: Hynek Sladký

Jaká je nálada mezi zápasy čtvrtfinálové série. Nemusíte krotit přílišnou euforii?

Takhle jsme to neřešili, od pondělí už se připravujeme na soupeře. Drobnou výhodou samozřejmě je, že je pořád stejný. Upravujeme jen naše poznámky.

Čekáte, že by Brno mohlo přijít s něčím úplně novým?

To si nemyslím, ale změna bude už jenom v tom, že budeme hrát u nich. Navíc Brnu jde o přežití, z tohoto pohledu to může být složitější zápas. V Brně to máme vždycky těžké, i ten poslední zápas v základní části jsme otáčeli až ve druhé půli. (Talent vyhrál 25:23 – pozn. aut.).

Ale na Moravu jedete s vedením 2:0 na zápasy, to je jistě příjemný bonus, ne?

Chtěli jsme Brnu dokázat, že nechceme připustit, aby se jim povedlo něco podobného jako loni. (Talent prohrával ve čtvrtfinálové sérii 1:2 na zápasy).

Zdroj: Youtube

Zdá se, že loňská čtvrtfinálová série stále ještě mezi oběma celky rezonuje. Máte na Brno spadeno?

Takhle úplně bych to neřekl. Ale jsme opatrní, přistupujeme ke všemu s maximální pokorou a nasazením. Z kluků čiší velká chuť zápasy zvládnout.

Také vaše sestava je letos dost jiná, že?

Kdyby mně před sezonou někdo řekl, že budeme hrát se čtyřmi nedávnými nebo současnými dorostenci (Beneš, Bláha, Dubský, Zeda), mladým Říhou a nejstarší bude 25letý Režnický na pivotu, nepovažoval bych to za moc reálné. Ale ti kluci si to svými výkony zaslouží.

To je jistě potěšitelný fakt?

Jsme si jistí, že když je postavíme, nebude to průšvih. Mají svoje kvality, z toho mám velkou radost. Skoro stejnou jako z dvou výher.

