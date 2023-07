„Oba byli velkými oporami, v Plzni vyrostli do reprezentace a získali dovednosti, které jim zajistili angažmá v cizině. Bude hrozně těžké je nahradit,“ ví trenér Talent týmu Plzeňského kraje Petr Štochl.

Kromě dvou zmiňovaných odešly spojky Michal Tonar (Dukla Praha), Petr Zeda (Německo) a křídlo Jan Chmelík (konec kariéry). Úřadujícího mistra extraligy posílili Chorvat Marko Ćurčić (31) z izraelského Hasharonu a pivot Martin Nový (22) a levá spojka Leonard Kaplan (21) ze Strakonic.

Talent čeká v přípravě tradiční zápas s Aue i turnaj v Rakousku

„Rozhodli jsme se jít cestou stažení našich odchovanců. Martin Nový má už delší extraligové zkušenosti, protože působil i v Lovosicích. Z ročního hostování ve Strakonicích se vrací Leo Kaplan. Takže budeme pracovat s našimi kluky, budeme se je snažit výkonnostně posunout. Ale samozřejmě bude to nějaký čas trvat,“ řekl Štochl.

Marko Ćurčić, jedenatřicetiletý levák na pravou spojku, by měl odlehčit v herní zátěži Janu Stehlíkovi. „Marko má k tomu parametry, věřím, že na pravou spojku nám přibude kvalita. Minulou sezonu byl na pravé spojce chvíli Stefan Terzić, ale to se neosvědčilo. Takže zbytek sezony tam odehrál Honza Stehlík sám. Petr Zeda, který mu potom pomáhal a zaskakoval tam velmi slušně, odchází do nižší soutěže v Německu ,“ upozornil kouč Talentu.

Cílem plzeňského trenéra do nové sezony je, aby hráči předváděli výkony na hraně svých schopností. „To je pro mě míra toho, jestli jsme úspěšní, nebo ne. V minulé sezoně hráči dokázali ze sebe dostat nejlepší možné výkony, takže byli schopní vyhrát extraligu. Příští sezonu si netroufnu odhadnout. Máme Marka Ćurčiče, přišli dva noví mladí kluci, kteří mají potenciál se ještě zlepšovat. Ale samozřejmě bude strašně těžké nahradit Tomáše Nejdla s Danem Režnickým, ale i Mikyho Tonara, kteří měli zkušenosti, spoustu odehraných zápasů a byli vůdčími hráči týmu. Nicméně jsem přesvědčený, že ten tým je nadále silný, aby mohl bojovat o přední příčky,“ uvedl Petr Štochl.

Házenkáři Talentu nebudou hrát v pohárové Evropě

Oproti minulým sezonám se Talent Plzeň nepřihlásil do EHF Cupu.

„Ze sportovního hlediska z toho samozřejmě velkou radost nemám, ale rozhodnutí vedení klubu má svoji logiku. Mezinárodní konfrontace je fajn, na druhou stranu je pravda, že potřebujete nejen kvalitní, ale i široký kádr, protože těch zápasů může být dost. Což pak může sezonu významně ovlivnit. Beru věci tak, jak jsou. Pokud se nám podaří obsadit pohárové příčky i příští sezonu, tak třeba situace bude taková, že bude možné hrát pohár, ať už po sportovní, nebo i ekonomické stránce,“ konstatoval.

Další novinkou je přihlášení týmu Talent Škoda JS Plzeň do druhé ligy házené.

„Budou ji hrát naši bývalí dorostenci. Případně si vypomůžou staršími dorostenci, aby si zvykali na mužskou házenou. Je možné, že bude pokračovat spolupráce se Šťáhlavy, které hrají první ligu a minulou sezonu tam vypomáhali Petr Zeda, Vojta Dubský nebo Vojta Svoboda. Kluci, kteří nedostanou tolik prostoru v áčku, budou moct hrát druhou nebo třetí nejvyšší soutěž. Pokud ti hráči budou podávat dobré výkony a kvalitně trénovat, mají šanci dostat se do A týmu,“ prohlásil trenér Štochl.

Talent je prestižní adresa. Věřím, že mě posune, říká navrátilec Nový