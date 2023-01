Milane, nemůžu začít jinak než otázkou na zdraví. Jste už stoprocentně fit? (kýve hlavou) První týden po návratu byl těžší, protože jsem dva a půl měsíce neházel. Bolelo to, ruka nebyla na ten pohyb vůbec zvyklá. Ale po pár dnech už bylo všechno v pohodě, cítil jsem se dobře. A musím říct, že mi to i docela létá (klepe na zuby).

Znamená to, že jste po dlouhé pauze o to víc natěšený na ostré zápasy?

O mně se ví, že mám rád hlavně zápasy, těším se hrozně moc. Bylo to dlouhé, hraní mně chybělo.

Jak jste to psychicky snášel?

Těžko. Už před Vánoci jsem chtěl zasáhnout do zápasu s pražskou Duklou, ale furt to nešlo. Naštěstí jsem se časem dal do kupy a jsem rád, že rameno nakonec drží i bez operace.

Nic už vás nelimituje?

Nemám s tím vůbec žádný problém, akorát jsem po té dlouhé pauze cítil dřív únavu. Ale i to už odeznělo.

Najdete na vynucené pauze něco pozitivního?

Ono se říká, že všechno špatné je k něčemu dobré. Nikdy jsem takhle dlouhou pauzu neměl. V létě máme měsíc a jede se dál. Aspoň jsem si trochu psychicky odpočinul.

Ale také vám přibyla konkurence. Na vašem postu se chytil teprve 17letý Daniel Bláha. Co na to říkáte?

K házené ho přivedl můj táta, který ho zpočátku piplal v HC Plzeň, takže já mu to moc přeju. Když můžu, tak se mu snažím poradit. Myslím, že to ode mě bere víc než jiní, nechá si říct.

Do extraligy znovu vstoupíte ve středu proti Jičínu. Jste rád, že začínáte doma?

Je to dobře. Těším se na zápasy, na zaplněnou halu.

Jaký vás čeká soupeř?

Nehrál jsem ani u nich, takže nevím, jak vypadají. Ale počítám, že budou malía běhaví, a skvělý Veverka v bráně.

