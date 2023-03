Nad základní částí házenkářské extraligy se zavřela voda a osm nejlepších mužstev teď čeká boj o titul. Do čtvrtfinále play-off v pátek vkročí vítěz po 26 kolech a finalista loňského play-off Talent tým Plzeňského kraje. Soupeřem mu bude od 20 hodin v hale na Slovanech Brno, které Plzeň vyřadila před rokem ve čtvrtfinále. Hraje se na tři vítězná utkání.

Na archivním snímku rozhodující pátý zápas čtvrtfinále play-off 2022 mezi Talentem Plzeň a SKKP Handball Brno (30:20). | Foto: Foto: Hynek Sladký

„Klukům jsem poděkoval a pogratuloval, že vyhráli základní část a Český pohár. Za to dostaneme dva poháry a tím to končí, protože začíná úplně nová soutěž,“ řekl trenér Talentu Plzeň Petr Štochl.

Prvenství po základní části si cení, protože pomohlo Plzni vybudovat si u soupeřů respekt. Navíc případné páté rozhodující utkání Talent odehraje doma.

„Play-off je emočnější. Každý zápas začíná od nuly, nepočítají se body do tabulky, ale buď vyhraješ, nebo prohraješ. Pokud výrazně vedete, dají se ušetřit síly, protože další den se hraje znovu. Další zápas série může dopadnout obráceně. Takže je to takhle specifické. I diváci se na to více těší a v halách je lepší atmosféra. Popsal bych to jako takové příjemné mrazení, play-off jsem měl rád už jako hráč. Líbí se mi, že se týmy utkávají vícekrát a že to není o tom, jestli náhodně vyhraješ jeden zápas, nebo ne. Potřebuješ vyhrát třikrát, pakliže jsi toho schopen, postupuješ dál. Tento systém se mi líbí,“ svěřil se kouč Talentu.

Dobrou náladu před play-off Štochlovi naopak trochu kazí večerní termíny domácích zápasů. V pátek se hraje od 20 hodin a v neděli dokonce až od 20.15 hodin.

„To se mi vůbec nezamlouvá, ale jinak to z technických důvodů nešlo. Nemáme vlastní halu, takže s tím nemůžeme nic dělat a musíme se s tím smířit,“ ví Štochl.

V této sezoně má Talent s Brnem bilanci 3:0 za dvě výhry v extralize a jednu v Českém poháru. „Brno je ale nepříjemný soupeř. Musíme si dávat pozor na nejlepšího střelce extraligy Kocicha a jeho spolupráci se Sekuličem. V posledním kole proti Veselí nasázel deset branek a těžil ze spolupráce s Kocichem. To, že se jim proti nám tolik nedařilo, bylo tím, že jsme se na ně připravili. Eliminovat jejich spolupráci bude významným klíčem k úspěchu,“ tvrdil trenér Plzně.

Pokud jde o ofenzivu, tak podle Štochla jsou jeho svěřenci připraveni na to, jakým způsobem a kudy překonat brněnskou obranu. „Dařilo se nám to v těch třech zápasech, které jsme s nimi hráli,“ dodal sedmačtyřicetiletý kouč.

Plzeňští házenkáři chtějí proti Brnu uspět za kratší dobu než ve čtvrtfinále minulou sezonu, kdy sérii vyhráli 3:2 z nepříznivého stavu 1:2. „Tím, že jsme tehdy prohráli jeden domácí zápas, dodalo Brnu novou krev do žil a nás dostalo pod velký tlak. Doufám, že to pro nás byla zkušenost, aby se už neopakovala,“ přeje si Štochl.

„Jsem přesvědčen, že když budeme hrát v kvalitě a přistupovat k zápasům tak, jako celou jarní část, tak zápasy s Brnem zvládneme,“ prohlásil Petr Štochl.

