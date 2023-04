Na Velikonoční pondělí začnou házenkáři Talent týmu Plzeňského kraje semifinálovou sérii play-off extraligy proti Robe Zubří. Půjde o reprízu loňského semifinále, v němž Talent vyřadil Zubří 3:2 na zápasy.

Na archivním snímku 5. semifinále play-off 2022, extraliga házenkářů: Talent tým Plzeňského kraje - ROBE Zubří. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

„Vzpomínky se mi samozřejmě vybavují. Ale to už bylo i ve čtvrtfinále s Brnem, s nímž jsme loni prohrávali 1:2, ale nakonec jsme postoupili 3:2 na zápasy. Letošní čtvrtfinále proti Brnu jsme zvládli lépe, a pokud by se nám to povedlo i se Zubřím, tak bych se vůbec nezlobil,“ řekl trenér Talentu Plzeň Petr Štochl.

První zápas Talentu se Zubřím se hraje v pondělí od 20.15 hodin v hale na Slovanech a přímým přenosem ho vysílá ČT Sport.

Zubří je ovšem na jiném výkonnostním levelu než Brno. Robe ve čtvrtfinále vyřadilo 3:1 na zápasy v tabulce po základní části lépe postavenou Duklu Praha.

„Mančaft Zubří je delší dobu konsolidovaný. Největší útočné nebezpečí je od Mořkovského, ale v kádru mají velmi zkušeného Miku, výborného střelce Mazurka. I ostatní, třeba Havran, který je využívaný v obraně, je podle mě výborný hráč také na druhé straně hřiště, byť tam tolik toho prostoru díky kvalitě kádru nedostává. Nehledě na to, že mají dva výborné gólmany, Kuba Krupa je už tak zkušený gólman a jeho výkony v play-off rostou,“ tvrdil Štochl.

Střelecky se mi daří, ale vidím u sebe i chyby, říká házenkář Talentu Douda

Bilanci ze základní části mají obě mužstva vyrovnanou. V Zubří vyhráli domácí 27:24 a na západě Čech zvítězila Plzeň 37:27.

„Ale v play-off bude Zubří s největší pravděpodobností jiné než při posledním zápasu v Plzni. To, že tady už hráli v sestavě, s jakou budou hrát teď je sice pravda, ale zejména pro Mořkovského to byl první nebo druhý zápas po zranění a předtím hrál relativně málo zápasů. Druhá a zásadnější věc je, že Zubří je v play-off velmi nebezpečné. Je to velmi rvavý, bojovný tým, který nevypustí jediný míč, jedinou situaci v zápase. Takže ta utkání budou velmi tvrdá, vyhrocená, ale pevně věřím, že kvalitní. Rozhodně neočekávám, že bychom Zubří poráželi o deset gólů i v play-off,“ uvedl trenér Talentu.

Poznatky o soupeři čerpal ze čtvrtfinále s Duklou a ze vzájemných duelů v základní části.

Talent je v semifinále. Brno jsme poměrně výrazně předčili, říká trenér Štochl

„Je pravda, že ze čtvrtého utkání už toho moc vyčíst nešlo, protože Zubří na Duklu vlítlo a poměrně brzy bylo po zápase. Nicméně vybrali jsme si některé situace z těch čtvrtfinálových utkání a vycházeli jsme z obou zápasů, které jsme v sezoně se Zubřím odehráli. Máme hodně informací a věřím, že se nám z nich podaří poskládat dobrou taktiku, kterou budeme schopní předvést v zápase,“ přeje si Štochl.

Na rozdíl od čtvrtfinále se semifinále hraje střídavým systémem jednou doma, jednou venku.

„V takovém případě je velmi zásadní vyhrát první utkání. Pokud doma vyhrajeme, bude Zubří doma pod velkým tlakem, protože prohrávat 0:2 už by bylo složité. Ale to samé platí pro nás,“ prohlásil Petr Štochl.

Talent rozebral brněnskou obranu a v čtvrtfinálové sérii vede 2:0