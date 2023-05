Žijeme. Tohle jedno a důležité slovo si může říct mužstvo Talent týmu Plzeňského kraje po nedělním třetím utkání finále play-off házenkářské extraligy. Plzeň totiž doma vyhrála nad Baníkem Karviná 36:29, díky čemuž snížila stav série na 1:2 na zápasy hrané na tři vítězství. Čtvrtý duel se hraje ve středu od 17 hodin v Karviné.

Na archivním snímku 1. zápas finále play-off 2023 Talent tým Plzeňského kraje - Baník Karviná, 7. května 2023. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Na rozdíl od předchozích dvou zápasů skončil třetí mač jednoznačným výsledkem. „Myslím si, že jsme si za vítězstvím šli. Nechtěli jsme s Karvinou ve finále dvakrát doma prohrát. Řekli jsme si, že chceme minimálně třetí zápas vyhrát a teď už se soustředíme na další utkání. Vyhráli jsme, ale potřebujeme ještě dvakrát vyhrát,“ řekl házenkář Talentu Plzeň Jakub Douda, který byl s devíti vstřelenými góly nejlepším střelcem domácích.

Plzeň vůbec nepustila Karvinou do vedení. První tři góly zápasu vstřelili domácí házenkáři. „Nedařilo se nám v obraně. V útoku jsme neproměňovali vyložené šance. Bohužel když nefunguje obrana, tak gólman nemůže toho moc pochytat. Plzeň nám na začátku utekla, a pak se to s námi špatně táhlo celý zápas,“ tvrdil Petr Široký, nejlepší střelec Karviné ve třetím finálovém duelu.

Hosté se brzy dostali z třígólové ztráty na dostřel jedné branky. Jenže na konci 13. minuty Talent vedl už 11:6. O sedm minut později to bylo jen 13:12, ale v závěru poločasu se Plzeň Karviné utrhla do poločasového vedení 19:16.

Druhý poločas nám ukázal, že Karvinou, můžeme porazit, říká Nejdl

Šesti zákroky v první půli domácím pomohl brankář Filip Herajt.

„Úvod zápasu byl těžký. Dneska nechytám podle svých představ, ale naštěstí to není tak hrozné. Doufám, že se do toho dostanu, případně Karel, pokud by šel chytat, abychom více pomohli týmu, který to potřebuje. Do druhého poločasu se musíme zlepšit v obraně. Neříkám, že je extra špatná. Také já jsem mohl chytit několik balonů. Myslím si, že v útoku hrajeme dobře,“ prohlásil o přestávce mezi prvním a druhým poločasem Herajt.

Třemi góly v řadě hned po změně stran se Talent ujal vedení 22:16. Karviná dokázala snížit na rozdíl čtyř branek. Domácí se však opět dostali do pěti až sedmigólového trháku. Nejvyšším rozdílem vedli tři minuty před koncem zápasu – 35:27. Utkání skončilo vítězstvím Talentu Plzeň 36:29, což znamená, že finále bude pokračovat ve středu v Karviné. „Plzeň výhra nakopne, ale my jí nedovolíme u nás doma vyhrát,“ mínil karvinský hráč Petr Široký.

Talent pojede do Karviné s cílem vrátit sérii na pátý zápas do Plzně. „V Karviné budeme chtít předvést stejné nasazení, bojovnost a hru, kterou jsme ukázali dneska a ve druhé půli v Karviné. Myslím si, že pak budeme úspěšní,“ vzkázala na dálku do soupeřova tábora plzeňská střední spojka Jakub Douda.

