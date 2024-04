Po víkendu je jasné, že finálovým soupeřem házenkářů Talent týmu Plzeňského kraje v play-off extraligy bude Baník Karviná. Tyto kluby se ve finále utkají pošesté v řadě. Mistrovský titul obhajuje Talent. První zápas se bude hrát ve středu 15. května v Plzni.

Radost. Házenkáři Talentu Plzeň si užívají postup do finále. | Foto: Hynek Sladký

Karviná vyřadila v semifinále Lovosice 3:1 na zápasy.

„Byla větší pravděpodobnost, že do finále postoupí Karviná. Po základní části skončila druhá a případný pátý duel, na který ani nedošlo, by hrála doma. Takže žádné velké překvapení to pro mě není,“ řekl trenér Talentu Plzeň Petr Štochl.

Talent se tuto sezonu utkal s Karvinou třikrát. V extralize ji dvakrát porazil (28:22 a 28:26), ale ve čtvrtfinále Českého poháru prohrál na její palubovce 30:35.

Vzhledem k šestému vzájemnému finále v řadě trenér Štochl neví, jak moc se týmy dokážou navzájem překvapit. „Samozřejmě se připravíme, jak nejlépe umíme. Bohužel nám do přípravy zasahuje zdravotní stav některých hráčů, ale to Karviné určitě taky. Jsem zvědavý, v jakých sestavách a formě oba kluby nastoupí,“ prohlásil 48letý trenér Talentu.

Talent vydřel postup do finále. Desáté v řadě

Plzeňští házenkáři mají radost, že se jim daří postupovat do finále – už podesáté v řadě. „Že to je v posledních letech jen s Baníkem, je na jednu stranu hezký, protože atmosféra v Karviné je velmi dobrá a je to házenkářské město. Na druhou stranu je to nepříjemné v tom, že Karviná je daleko,“ pronesl s úsměvem Petr Štochl.

Zatímco Baník má před startem finále dva a půl týdne pauzu, Plzeň dokonce o týden víc. Mezi semifinále a finále je totiž sraz národního týmu kvůli dvojzápasu o mistrovství světa s Rumunskem (8. a 12. května). Kemp má i juniorská reprezentace.

„Je to dlouhá pauza, byť někteří hráči se objeví v reprezentacích, ať už v českých, nebo jiných. Bude to i o nás trenérech abychom tým připravili tak, aby byl na první finálové utkání v zápasovém módu, byť žádný ostrý duel se dlouho hrát nebude,“ uvedl Petr Štochl.

Jsme spokojení, ale i pokorní, říká trenér Štochl po druhé výhře

Podle něj se až na hřišti ukáže, jestli je dlouhá herní přestávka výhodou, nebo nevýhodou. „Snažím se nad tím příliš nepřemýšlet a brát to jako fakt. Naším úkolem bude připravit se tak, abychom do zápasu vlétli od první minuty, protože každá chvilková nekoncentrace nebo polevení může být pro ten zápas rozhodující,“ dodal.

Ve finále bude Talent postrádat dlouhodobě zraněné Říhu, Nového a čerstvě Šindeláře. „Martin Říha i Martin Nový jsou velmi platnými členy týmu, Kuba Šindelář je osobnost nejen v obraně a v útoku, ale i v kabině,“ pravil Štochl.

Zraněné dva pivoty bude muset nahradit hráč z jiného postu. Ve třetím duelu s Kopřivnicí byli na pivotu spojky Kaplan a na chvíli Škvařil. „V hlavě máme některé varianty, jak to bude dál, ale nebudu je veřejně prezentovat. Nicméně velké překvapení se očekávat nedá, protože variant tolik není,“ uzavřel Petr Štochl.

