Házenkáři Talent týmu Plzeňského kraje doma vyhráli úvodní zápas semifinále play-off extraligy nad Zubřím 30:26 a vedou 1:0 na zápasy. Série pokračuje ve středu od 18 hodin v Zubří.

1. zápas Talent tým Plzeňského kraje (oranžovočerní) - Robe Zubří 30:26, 10. dubna 2023. | Foto: Hynek Sladký

V 16. minutě Talent vedl 10:3 i díky skvělé hře obrany a úspěšným zákrokům brankáře Filipa Herajta. Ale první poločas skončil těsným vítězstvím domácích 15:14.

"Na začátku nám to tam padalo, ale pak jsme se trápili v koncovce a nevynucenými chybami jsme nechali Zubří skórovat z rychlých protiútoků. Nemyslím si, že by nám dělala problém změna jejich obrany, ale kámenem úrazu byla opravdu naše koncovka," řekl o poločasové přestávce do kamer ČT házenkář Plzně Tomáš Nejdl.

Na začátku druhého poločasu Talent odskočil svému soupeři na rozdíl čtyř branek - 19:15. Hosté snížili na 21:19 a 22:20, úvod závěrečné desetiminutovky vyšel domácím, kteří se ujali vedení 25:20. Necelých pět minut před koncem Zubří opět snížilo na rozdíl dvou gólů - 27:25. Dramatickou koncovku zápasu ovšem ovládla Plzeň znovu třemi brankami v řadě - 30:25. Zubří poté korigovalo na konečných 30:26.

Nejlepším střelcem Talentu byl Tomáš Nejdl, který vstřelil šest gólů. Klíčovým mužem na straně vítězů byl i gólman Filip Herajt, jenž měl 37procentní úspěšnost zákroků.

"Mám radost, že jsem kluky trochu podržel. Samozřejmě mohlo by to být lepší, ale aspoň tak. Vedli jsme o sedm gólů, ale pak jsme udělali pár technických chyb a dostali nějaké jednoduché góly. Některé šly i za mnou. V útoku jsme přestali proměňovat. Gólman Zubří Krůpa odchytal výborný zápas, trápil nás hlavně ve druhém poločasu. Ale naštěstí se nám dařilo držet náskok a dohrát zápas do šťastného konce," uvedl brankář Talentu Filip Herajt.

Už ve středu od 18 hodin v Zubří je na programu druhý zápas této semifinálové série. "Podle mě je nejdůležitější teď vyhrát v Zubří, kde to ale bude extrémně těžké. Pokud by se nám povedlo vyhrát, tak věřím, že v sobotu doma to už urveme a postoupíme do finále," prohlásil Herajt.

