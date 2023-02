„My jsme přijeli samozřejmě v roli favorita a chtěli jsme to potvrdit. To se nám i podařilo. Takovéto zápasy jsou vždycky ošemetné, protože občas hrozí podcenění soupeře. To by se v Brně samozřejmě nemuselo vyplatit a mám radost z toho, že jsme si dokázali vytvořit v první půli dostatečný náskok pro to, abychom ten zápas zvládli,“ řekl svazovému webu trenér Talentu Plzeň Petr Štochl.