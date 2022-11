Talent drtivou dobu zápasu vedl, ztrácel jen dvakrát (0:1 a 10:11). V první půli si hosté vytvořili až třígólový trhák. Domácím se povedlo vyrovnat, ale Plzeň si hned vytvořila náskok. Necelé dvě minuty před koncem první půle to bylo 14:14, ale Talent dvěma brankami v poslední minutě zvýšil na poločasových 16:14.

Do 50. minuty si Plzeň udržovala dvou až tříbrankové vedení. Na začátku 53. minuty Karviná srovnala na 21:21. Drama nabíralo na obrátkách. Baník vždy dorovnával těsné vedení Talentu až do stavu 24:24. Devětatřicet vteřin před závěrečnou sirénou vstřelil ze sedmičky vítězný gól hostů Kosteski. Tři vteřiny před koncem střetnutí se trefil Chmelík – 26:24.

„Hrál se podle mého názoru klasický zápas Karviná – Plzeň posledních let. Tedy plný emocí, a pevně věřím, že tak jako v posledních letech, i kvalitní házené. Vzájemné zápasy jsou v drtivé většině velmi vyrovnané. Tentokrát jsme byli úspěšnější my, vyhráli jsme v Karviné, a to se často nestává. Jsem pyšný na kluky, že utkání vybojovali a vydřeli,“ řekl svazovému webu trenér Talentu Plzeň Petr Štochl.

Talent splnil roli favorita. Od obhajoby ho dělí dvě výhry

Podle karvinského pivota Václava France se nepotvrdila vzestupná tendence Baníku ze zápasů proti Rahovci v evropském Poháru EHF a Lovosicím v Českém poháru. „Musíme si to vyhodnotit, vyříkat. Tohle se nám prostě před vlastními fanoušky nesmí stávat. Chceme hrát o titul, a nemůžeme si dovolit doma prohrávat,“ zlobil se v rozhovoru na svazových stránkách Franc.

Příští týden čekají plzeňské házenkáře dva domácí extraligové zápasy. Ve čtvrtek od 18.30 hodin s Kopřivnicí a v neděli od 10.30 hodin zahájí druhou část základní části s lídrem extraligové tabulky Lovosicemi.

Baník Karviná 24

Talent Plzeň 26

Poločas: 14:16. Vyloučení: 5:6. ŽK: 1:1. Sedmimetrové hody: 1/1:6/4. Diváci: 1050.

Sestava a branky Talentu: Herajt 1, Šmíd – Douda 5/2, Kosteski 4/2, Nejdl 9, Beneš 3, Šindelář 1, Chmelík 1, Říha 1, Stehlík 1, Bernhard, Terzić, Tonar, Bláha, Režnický.

