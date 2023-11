Až na konci páté minuty padl první gól házenkářského šlágru 12. kola extraligy mezi prvním Talent týmem Plzeňského kraje a druhým Brnem. V házené neobvyklý jev naznačil, že diváci v hale na Slovanech uvidí málo gólů. Bitvu o první místo soutěže vyhrál domácí Talent 26:18 a je jisté, že v neděli zakončí první polovinu extraligy jako její lídr.

Talent tým Plzeňského kraje (v oranžovém) - Brno 26:18, 15. listopadu 2023. | Foto: ynek Sladký

V závěru zápasu naskočil do hry po dlouhodobém zranění křídelník Petr Vinkelhöfer. Už ve čtvrté minutě dostal červenou kartu brněnský nejlepší střelec Vukićević. Domácí vstřelili první branku duelu, ale takřka celý první poločas tahali za kratší konec provazu. Úvodní třicetiminutovku se Talentu podařilo alespoň zremizovat (12:12).

„Příliš pozitivně nevnímám nejen první půli, ale vlastně celý zápas. První dojem z utkání není bůhvíjaký, ale ve druhém poločase se to naštěstí zlepšilo a vyhráli jsme o osm branek. Jsem přesvědčený, že vysokým náskokem jsme měli vyhrát už první půli, do níž jsme vstoupili hodně špatně. Z prvních osmi ran jsme šest neproměnili. Nelíbily se mi hloupé ztráty míčů nebo chybná individuální rozhodnutí, z čehož vznikaly soupeřovy šance. Překvapilo mě, že jsme s tak špatnou hrou hráli první půli 12:12. To ale bylo zapříčiněno dobrou obranou, abych našel něco pozitivního,“ uvedl trenér Talentu Plzeň Petr Štochl.

Talent neobhájí triumf v poháru. Plzeň vypadla ve čtvrtfinále s Karvinou

Brno drželo krok zhruba do poloviny druhé třicetiminutovky, pak se dvougólový náskok (16:14) Talentu zečtyřnásobil na konečných 26:18. „Byl jsem přesvědčený, že ve druhé půli se zlepšíme a zápas zvládneme,“ tvrdil.

Další zápas hraje Talent v neděli od 13 hodin doma proti jedenáctým Hranicím. „Budu rád, když polovinu soutěže zakončíme bez prohry. Hranice musíme být schopní porazit, budeme favorité zápasu. Je fajn, že vedeme extraligovou tabulku, dokázali jsme si, že i po obměně kádru budeme schopní konkurovat těm nejlepším,“ řekl Petr Štochl.

Talent deklasoval Maloměřice. Po delší pauze kvůli zranění hrál Škvařil