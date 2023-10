Házenkáři Talent Týmu Plzeňského kraje vyhráli v Jičíně 37:34 a vyskočili na první místo extraligové tabulky. Úřadující mistři zvládli třízápasovou sérii venkovních utkání v řadě bez ztráty bodu (Kopřivnice 38:28, Strakonice 42:23).

Na snímku ze zápasu Talent tým Plzeňského kraje - Frýdek-Místek 32:32 je plzeňský Nikola Kosteski. | Foto: Foto/zdroj: fb Talent tým Plzeňského kraje

Hosté vedli v průběhu duelu až o šest branek (13:7 a 19:13), domácí neustále dotahovali a kolem poloviny druhé třicetiminutovky se pěti góly za sebou dostali do vedení 26:25. V 51. minutě Plzeň prohrávala 28:29, ale v závěru zápasu dokázala otočit nepříznivý vývoj a vyhrát 37:34. Nejlepšími střelci Talentu byli Kosteski a Šafránek, kteří dali sedm branek.

„Jsme rádi, že jsme v Jičíně zvítězili. Atmosféra je tady fajn a Jičín se proti nám nevzdává v žádném zápase, takže jsme počítali s tím, že to nebude lehké utkání. Tím, že jsme se ve druhém poločase dostali do situace, kdy jsme prohrávali, o to víc jsme dokázali soupeře zvednout. A on toho dokázal dobře využít, včetně podpory diváků. Musím říct, že jsme viděli některé zápasy Jičína. To, že mají pouze dva body, moc neodpovídá tomu, co předvádí na hřišti. Za mě je jičínský tým dobrý a myslím si, že se tady ty body budou množit. Jsme rádi za vítězství, byť vydřené, ale ono se to někdy vyplatí vyhrát i takto,“ řekl svazovému webu trenér Talentu Plzeň Petr Štochl.

Příští neděli (10.30) hostí Plzeň Karvinou, půjde o reprízu finále minulé sezony.

