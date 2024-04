Talent vydřel postup do finále. Desáté v řadě

Říká se, že poslední krok bývá nejtěžší. Vrchovatě to platilo v nedělním třetím utkání semifinále play-off házenkářské extraligy mezi domácím Talent týmem Plzeňského kraje a Kopřivnicí. Obhájce mistrovského titulu vedl 2:0 na zápasy po jednoznačných výsledcích (40:26 a 28:20), ale v neděli se k rozhodující výhře a postupu do finále spíš protrápil. Talent vyhrál 27:26, sérii ovládl 3:0 na zápasy a po desáté v řadě postoupil do extraligového finále.

3. zápas semifinále play-off extraligy: Talent tým Plzeňského kraje - Kopřivnice 27:26, 21. dubna 2024. | Foto: Hynek Sladký