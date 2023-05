Žádná ponurá nálada, ale bojovný duch panuje v týmu Talentu Plzeň, který ve finálové sérii play-off házenkářské extraligy prohrává s Baníkem Karviná 0:2 na zápasy. Odvrátit konec sezony se bude Talent tým Plzeňského kraje snažit v neděli od 17.10 hodin ve třetím utkání v hale na Slovanech.

Trenér Petr Štochl rozebírá se svými svěřenci z Talent týmu Plzeňského kraje taktiku. | Foto: Hynek Sladký

„Kluci jsou natěšení, nažhavení a připravení na další zápasy. Používám množné číslo, protože chceme, aby série pokračovala. Hráči ji chtějí zvládnout, vědí, že ty dva zápasy byly velmi těsné a že rozhodovaly detaily, kterých se můžeme vyvarovat. Pak budeme schopní třetí utkání, případně následující zápasy, zvládnout,“ uvedl trenér Talentu Petr Štochl.

Po středeční porážce v Karviné až v sedmimetrovém rozstřelu kouče Západočechů štvalo, že jeho svěřenci nepodali optimální výkon šedesát minut, ale až pouze ve druhém poločase.

„Výkon v první půli víceméně navazoval na první zápas. Přišlo mi, že nám chyběl větší drajv a zanícení, byť nemůžu o nikom říct, že by vyloženě nechtěl nebo že by tomu nedal maximum. Ale chyběla mně taková ta obrovská touha zápasy zvládnout. Tohle tam skočilo až v druhém poločase. Pakliže si to udržíme a přidáme herní kvalitu, tak jsem přesvědčený, že zápasy zvládneme,“ tvrdil Štochl.

„Myslím si, že ve finále jsme zatím nenašli odpovídající formu,“ dodal.

V kritické situaci za stavu 0:2 by se na palubovce hodily zkušenosti zraněných opor Petra Vinkelhöfera a Milana Škvařila.

„U Péťi Vinkelhöfera je to kromě zkušenosti i schopnost číst situace na hřišti. Jde zejména o situace v obraně, v níž je naším pilířem v systému jedna pět. Navíc velmi aktivně komunikuje s Ondrou Šafránkem a s Adamem Benešem i s Jirkou Hynkem. A chybí i při sedmičkách. To samé platí o Milanovi, který byl v posledních měsících nejúspěšnějším exekutorem sedmiček. Druhá věc je, že když je Škvára na hřišti, budí respekt u soupeře. Takže je jasné, že tito hráči nám chybějí. Nicméně i bez nich jsme si dokázali se soupeři poradit,“ řekl Petr Štochl.

