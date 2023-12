Tento týden se zavře voda za extraligovým házenkářským rokem 2023. Nejvyšší soutěž mužů má na programu dvě kola a Talent tým Plzeňského kraje odehraje oba zápasy doma.Nejprve se ve středu od 18 hodin utká v hale na Slovanech s Kopřivnicí a pak v neděli se ve stejný čas a na tomtéž místě střetne se Strakonicemi.

Frýdek-Místek - Talent tým Plzeňského kraje 29:29, 10. prosince 2023. | Foto: Jan Smekal

První vzájemný zápas ve čtvrtém kole v Kopřivnici vyhrál hladce Talent 38:28. „Ale hráli jsme tam asi padesát minut vyrovnané utkání, drželi jsme se v náskoku tří čtyř branek a odskočili jsme až na konci zápasu,“ vybavila si spojka Plzně Jakub Douda.

Papírovým favoritem zápasu bude Talent, který je v tabulce druhý. Kopřivnice je pátá.

„Čeká nás ale rozjetý soupeř, který o víkendu doma porazil Duklu. Možná to bude těžší utkání než v neděli ve Frýdku. Musíme se na Kopřivnici pořádně připravit, soustředit se na zápas a chtělo by to konečně vyhrát,“ prohlásil Douda.

Ano, to by chtělo. Plzeňští házenkáři totiž v minulých dvou kolech ztráceli. V Lovosicích těsně padli a ve Frýdku-Místku naposledy remizovali.

„Těšíme se na každý zápas, ale když je to doma, je to příjemnější,“ podotkl Milan Škvařil.

Nedokázali jsme si lépe poradit s hrou proti sedmi, štve házenkáře Doudu

Jedenatřicetiletá opora mužstva se po zranění cítí zápas od zápasu lépe. „Samozřejmě že je to složité, protože jsem rok nehrál a každá herní praxe chybí. Docela mě překvapilo, jak to jde, protože jsem očekával bolest po tréninku i zápase, ale nestalo se tak. Je to super,“ pochvaloval si Škvařil.

Nedělní mač proti Strakonicím bude mít charitativní podtext, jak se stalo v posledních letech zvykem při domácím utkání Talentu na konci kalendářního roku.

Házenkáři Talentu Plzeň nastoupí ve speciální sadě zeleno-žlutých dresů, tedy v barvách projektu Díky dětem, na jehož konto poputuje veškerý výtěžek ze zápasu.

„Charitativní akce je super. Kdysi vzešla od Ondry Šafránka a jsem rád, že se tato tradice drží. Myslím si, že kdyby se zapojilo více týmů na podporu těchto organizací, bylo by to jedině dobře,“ přeje si Jakub Douda.

Talent znovu s Frýdkem jen remizoval. Plzeň vyrovnala vteřinu před koncem

Milan Škvařil je přesvědčen, že speciální zápas si užijí i Strakonice. „Bude, doufám, plná hala a hezká atmosféra,“ věří.

Od pondělí se házenkářská extraliga na měsíc a půl odmlčí.

„Už je toho dost. Volno bude potřeba, abychom si všichni na chvíli odpočinuli. Rodiny budou rády, že budeme doma. Odpočineme si a od Nového roku do toho znovu šlápneme,“ tvrdil Douda.