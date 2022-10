„Věděli jsme, že Strakonice udělají všechno pro to, aby pro ně zápas dopadl co nejlépe. Nejen z toho důvodu, že každý bod se počítá, ale také s ohledem na propojení obou týmů. Spousta plzeňských hráčů hraje ve Strakonicích, v obou mužstvech navíc působí bratři Nejdlové. Bylo tedy jasné, že to bude vyhecované. V poločase jsem byl poměrně naštvaný, myslel jsem si, že první část zvládneme lépe. Ta druhá byla po našem odskočení ve skóre už snazší. Máme širší kádr, který jsme dokázali protočit, naši mladíci přinesli na hřiště novou chuť a energii, chtěli ukázat, že jsou platnými členy týmu. I to rozhodlo,“ řekl svazovému webu trenér Plzně Petr Štochl.