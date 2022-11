„Jediné, co o nich vím, je to, že postoupili přes švýcarský Winterthur, což je kvalitou slušný tým. Kvalitu Hasharonu neznám, ale budeme se tímto soupeřem zabývat v co nejbližší době. Nicméně o jeho kvalitě vypovídá, že postoupili přes Švýcary, takže to nebude špatný tým. Čeká nás složité cestování, ale s tím nemůžeme nic dělat,“ řekl trenér Talentu Plzeň Petr Štochl.