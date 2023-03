Házenkáře Talent týmu Plzeňského kraje čeká ve středu od 19 hodin finále Českého poháru s Baníkem Karviná. Hraje se v Praze v UNYP Areně. Talent obhajuje loňské vítězství. Plzeň a Karviná se utkaly v posledním extraligovém kole a domácí Talent vyhrál jednoznačně 36:26. „Finále ale bude úplně jiný zápas,“ predikoval plzeňský házenkář Tomáš Nejdl.

Na archivním snímku extraligový zápas Talent tým Plzeňského kraje - Baník Karviná 36:26, 4. března 2023. | Foto: Hynek Sladký

Narážel na to, že Karviná nechala odpočívat své klíčové hráče kvůli náročnému programu.

Ve středu na sebe narazí účastníci finálových klání několika posledních extraligových sezon. „Bude to souboj tradičních rivalů a doufám, že to bude tradiční souboj se vším všudy. Očekávám vyhecovaný zápas. Samozřejmě, že každá trofej je fajn. My se s Karvinou pravidelně potkáváme ve finále extraligy, takže oba soupeři se velmi dobře znají, a proto budou rozhodovat maličkosti,“ řekl trenér Talentu Petr Štochl.

„Doufám, že se nám na rozdíl od minulého roku povede první poločas. Loni jsme proti Novému Veselí museli otáčet sedmigólovou ztrátu hrou sedm na šest,“ připomněl Štochl.

Talent deklasoval taktizující Karvinou. Plzeň má na dosah prvenství