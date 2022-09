Na začátku zápasu Talent otáčel skóre 1:3 na 5:3. Pak ještě třikrát Plzeň pustila v polovině první půle hosty do jednobrankového vedení. „Domácí udělali šest technických chyb v prvních sedmnácti osmnácti minutách, což bylo příčinou toho, že se nedostali do vedení,“ tvrdil spolukomentátor ČT Sport Jan Vtípil.

Talent si v poslední desetiminutovce úvodního dějství vzal zpět dvoubrankové vedení (11:9), první poločas vyhrál 15:14.

„První poločas jsme neodehráli vůbec dobře. Udělali jsme spoustu technických chyb, bylo tam hodně nechycených balonů,“ řekl pivot Plzně Daniel Režnický.

Vstup do druhé třicetiminutovky vyšel Talentu, který se utrhl do čtyřbrankového náskoku 20:16 a 21:17. Nové Veselí snížilo na 20:21 a domácí trenér Petr Štochl si vzal oddechový čas. A pomohlo to, protože Talent si šesti góly v řadě vytvořil náskok 27:20. Nové Veselí sice snížilo na 23:27, ale na nižší než čtyřgólový náskok se v posledních zhruba osmi minutách zápasu nedostalo. Naopak ten plzeňský narostl až na konečných 33:25.

„Ve druhé půli jsme se zlepšili, vydrželi jsme hrát déle a kromě jedné pětiminutovky jsme měli zápas pod kontrolou. Byli jsme trpěliví a Veselí tím jak prohrávalo, tak riskovalo. Na brankovišti se nám otevřela místa a naštěstí jsme toho dokázali využít,“ uvedl Režnický.

Plzeň a Karviná jsou po čtyřech kolech jedinými týmy, které v soutěži neztratily ani bod.

„Měli jsme tvrdou letní přípravu, z čehož hodně těžíme. A máme v týmu zkušené kluky, kteří nás mladé podrží a ukazují nám směr,“ vysvětloval důvody skvělého vstupu do sezony Daniel Režnický.

O víkendu má Talent Plzeň volno, protože sobotní zápas v Praze s Duklou je odložen kvůli nemoci v kádru Pražanů. Další zápas tak odehraje až v sobotu 1. října v Jičíně.

Talent Plzeň 33

Nové Veselí 25

Poločas: 15:14. Vyloučení: 0:3. ŽK: 0:4. Sedmimetrové hody: 3/3:1/0.

Sestava a branky Talentu: Herajt, Šmíd, Štefanič – Douda 7/3, Kosteski 4, Nejdl 2, Škvařil 4, Chmelík 3, Vinkelhöfer 2, Šindelář 2, Režnický 5, Stehlík, Říha 3, Dubský, Beneš 1.