Házenkáři Talent týmu Plzeňského kraje vyhráli i druhý zápas čtvrtfinále play-off extraligy. V neděli večer doma zdolali SKKP Brno jednoznačně 38:22 a po pátečním skalpu Moravanů 33:25 vedou v sérii 2:0. Třetí utkání se hraje v sobotu v Brně.

Domácí začali druhý duel lépe než ten první a vesměs rozhodli už v první půli - 22:11. Na plzeňské straně koncertovali hlavně brankář Filip Herajt a střední spojka Jakub Douda, který v první třicetiminutovce vstřelil šest branek a spoustu gólů připravil svým spoluhráčům.

"Do zápasu jsme chtěli vstoupit aktivněji než v pátek, kdy jsme v první půli byli zakřiknutí. Dneska máme stejný náboj jako v prvním utkání, ale daří se nám střílet jednoduché góly, a proto je ten rozdíl o jedenáct branek. Hodně gólů jsme dali z rychlých protiútoků, protože Brno střídá dva hráče do obrany, takže chceme využívat děr, které tam jsou. Máme dost sil, asi víc než Brno," řekl v poločasové přestávce do kamer ČT házenkář Talentu Plzeň Jakub Douda.

Talent pokračoval v nastoleném trendu i po změně stran. Plzeňští házenkáři si udržovali dvouciferný náskok, který narostl až na rozdíl sedmnáct gólů - 33:16. Trenér domácích Petr Štochl tak mohl prostřídat téměř všechny hráče z lavičky. Do hry se po měsíční absenci dostal i Martin Říha.

Západočeši rozebírali brněnskou defenzivu. "Je to demolice, kterou jsme tak trochu předpovídali. Brno nedokáže Plzni zabránit ve vytváření gólových šancí. Zápasu chybí dramatičnost, protože rozhodnuto bylo příliš brzy. Přesto je to ofenzivní podívaná, kterou ovšem sráží velké množství technických chyb," hodnotil zápas v průběhu druhé půle expert ČT Jan Vtípil.

Plzeň udělala jedenáct, Brno devatenáct technických chyb. I proto domácí vyhráli 38:22 a o víkendu v Brně mohou rozhodnout o postupu do semifinále, k čemuž jim chybí jedno vítězství.

"K zápasu jsme dobře přistoupili. Musím pochválit celý mančaft, jak jsme to zvládli. Dosáhli jsme vysněného výsledku. Chtěli jsme navázat na druhý poločas pátečního zápasu, což se povedlo. Byli jsme aktivní v obraně a produktivní v útoku. Dneska všechno klaplo. Série ještě není rozhodnutá a v Brně musíme hrát jako druhý poločas prvního zápasu a celé dnešní utkání, pak věřím, že vyhrajeme. Nečeká nás tam však nic lehkého, protože Brno bude doma silnější než venku," prohlásil po utkání do kamer ČT křídelník Talentu Plzeň Ondřej Šafránek.

