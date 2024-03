Házenkáři Talent týmu Plzeňského kraje vyhráli i třetí zápas čtvrtfinále play-off extraligy a v co nejkratším možném čase postoupili do semifinále. Obhájci mistrovského titulu zvítězili v pátek ve Frýdku-Místku jednoznačně 41:27. Sérii tak ovládli 3:0 na zápasy. Zatímco v prvních dvou duelech byl nejlepším střelcem Talentu Daniel Bláha, ve Frýdku dal nejvíce branek Jakub Douda (9). Semifinále začne Talentu příští sobotu, nebo neděli v Plzni, ale na soupeře si musí ještě počkat.

Na archivním snímku 1. zápas čtvrtfinále play-off: Talent tým Plzeňského kraje - Frýdek-Místek 35:33, 24. března 2024. | Foto: Hynek Sladký a Václav Nováček

„Třetí zápas byl docela podobný tomu druhému v Plzni. Rozdíl byl v tom, že jak se Frýdku v průběhu utkání nedařila hra sedm na šest bez gólmana, tak dneska nastoupil v šesti,“ řekl trenér Talentu Plzeň Petr Štochl.

Talent brzy vyhrával 5:1. „Což byla pro nás velká vzpruha. Soupeř na to zareagoval hrou sedm na šest a trochu smazal brankový rozdíl, ale podle mě to bylo kvůli neproměňování našich šancí a zbrklostí či špatnými řešeními situací. Nicméně to byl velmi krátký úsek hry a soupeři jsme od začátku dali najevo, že jsme přijeli zápas zvládnout,“ prohlásil kouč Talentu.

První poločas vyhrál Talent 16:12. V první desetiminutovce druhé půle Plzeň zvýšila na rozdíl dvanácti branek – 27:15. „Myslím si, že to už byl okamžik, kdy Frýdek věděl, že už to neotočí,“ dodal Petr Štochl.

Plzeňští házenkáři nakonec vyhráli čtrnáctigólovým rozdílem 41:27. První dva zápasy série v Plzni skončili jejich výhrou 35:33 a 33:23. V základní části přitom vzájemné duely Talentu s Frýdkem-Místkem nenašly vítěze (32:32 a 29:29).

Další výhra. Talent si do Frýdku poveze mečbol

"Před sérií jsme přemýšleli, jestli dvě remízy jsou naší, nebo Frýdku výhodou. Vypadá to, že to byla naše výhoda, protože nerozhodné výsledky ze základní části znamenaly zdvižený prst, že série nebude nic lehkého. Kluci k tomu přistoupili naprosto zodpovědně. V prvním utkání jsme ztratili sedmibrankové vedení a pak jsme se strachovali o výsledek. Ale to byla otázka asi patnácti minut, které se nám v sérii nepovedly. Druhý a třetí zápas jsme měli poměrně dobře pod kontrolou, zlepšili jsme hru v obraně, dokázali jsme eliminovat hru soupeře sedm na šest a k tomu se přidal výkon brankáře. Druhé i třetí utkání byly možná o trochu lehčí, než jsem čekal. Nicméně snadnější jsme si je udělali velmi dobrým a koncentrovaným výkonem," potěšilo lodivoda Talentu Plzeň.

Teď bude mít mužstvo dvoudenní volno, trénovat začne v pondělí. "Ušetřili jsme nějaké síly, jednak tím, že nemusíme hrát v sobotu, a také díky tomu, že jsme dvakrát vyhráli vyšším rozdílem a mohli jsme prostřídat více hráčů. Máme radost, ale sezona nekončí. Nejdůležitější část sezony, boje o medaile, teprve začíná. Doufám, že si kluci užijí dva volné dny a Velikonoce, ale v pondělí už nastoupíme do tréninku," uvedl Petr Štochl.

FOTO, VIDEO: Talent vykročil do play-off vítězstvím