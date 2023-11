Prohrávali, dostali se do vedení, pak se skóre přelévalo, ale nakonec nemají házenkáři Talent týmu Plzeňského kraje ze zápasu 14. kola extraligy ani bod. Mistrovský Talent tak poprvé v sezoně prohrál, a to v Lovosicích 28:29. Plzeň je nadále první, ale Karviná je druhá pouze o skóre.

Lovosice (v černém) - Talent tým Plzeňského kraje 29:28, 25. listopadu 2023. | Foto: Lovci Lovosice

„Věděli jsme, že výkonnost domácích má stoupající tendenci, což potvrdili i v posledním zápase s Duklou, kterou dokázali výrazně porazit,“ řekl svazovému webu trenér Talentu Petr Štochl.

V průběhu úvodní třicetiminutovky hosté ztráceli a ke konci první půle se domácí utrhli až do pětibrankového vedení, ze kterého Talent dokázal umazat dva góly, a tak šel do šaten s tříbrankovým mankem.

Po změně stran vstřelila Plzeň čtyři branky v řadě a dostala se dovedení 16:15. Poté začala přetahovaná obou mužstev o těsné vedení. Tři a půl minuty před koncem zápasu Talent vedl 27:26, ale třemi inkasovanými brankami přišel o body. Plzeňští házenkáři prohráli v Lovosicích 28:29.

Talent porazil Hranice a kraluje první části extraligy. V ní ztratil jen bod

„Lovosice nám utekly v první půli a my jsme museli dotahovat v pěkném domácím prostředí, což je vždycky složité, ale přesto jsme se dokázali do zápasu vrátit a utkání otočit. Neproměňování šancí, nevydařené přesilovky, to byly faktory našeho neúspěchu. Na druhou stranu gratuluji Lovosicím k velmi dobrému zápasu,“ okomentoval duel Štochl.

Po dvouzápasové přestávce kvůli nemoci se do sestavy vrátil křídelník Talentu Plzeň Ondřej Šafránek.

„Z naší strany to bylo hodně naivní v obraně, kdy jsme často prohrávali souboje jeden na jednoho. Z obou stran byla chvílemi vidět taková neupravená hra, v sedmičkách jsme se předháněli, kdo jich nedá víc. Lovosice byly v závěru lepší a zvládly důležitější momenty,“ prohlásil Šafránek.

Talent vyhrál souboj o první místo. O vítězi rozhodl druhý poločas

„Těžko říct, jestli jsme si zasloužili vyhrát, protože ten zápas byl extrémně vyrovnaný a vedení se střídalo na obě strany,“ uvedl trenér Lovosic Roman Jelínek.

V neděli od 10.30 hodin v hale na Slovanech hraje Talent Plzeň utkání 15. kola s Novým Veselím.

Lovosice - Talent tým Plzeňského kraje 29:28

Poločas: 15:12. Vyloučení: 4:7. Sedmimetrové hody: 5/0:6/3. Diváci: 467.

Sestava Talentu: Herajt, Šmíd, Štefanič – Ćurčić 3, Douda 4/2, Šafránek 3, Nový 1, V. Dubský 2, Bláha 7, Říha 1, Stehlík 3/1, Šindelář 4, Kaplan, Kosteski, Vinkelhöfer, Beneš.

Šindelář skóroval z trháku. Do konce sezony mám vystaráno, směje se 37letý pivot