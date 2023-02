V plzeňském táboře ovšem vládne mírný optimismus, protože Talent zvládl generálku proti druhobundesligovým Drážďanům (33:28)a vyprazdňuje se mu marodka. „V přípravě jsme zvládli to, co jsme si předsevzali. Přípravná utkání byla velice vydařená, zejména zápas doma proti Drážďanům už měl parametry, které by měl mít. Do utkání v Linci (32:34) jsme šli ještě v plné zátěži, což ovlivnilo první polovinu zápasu, která nebyla povedená. Obecně se dá říct, že se nám podařilo sehrát zápasy ve slušném tempu, povedlo se nám do systému zapracovat kombinace, z nichž vznikaly lepší střelecké pozice,“ potěšilo kouče.

Oba přípravné duely absolvovali rekonvalescenti Ondřej Šafránek a Milan Škvařil. Na Jičín by měly být připraveny i spojky Tomáš Nejdl, Martin Říha a Petr Zeda, kteří kvůli zranění vynechali generálku proti Drážďanům. „Chybět ale budou dlouhodobě zranění Petr Vinkelhöfer a Marek Štefanič,“ dodal Štochl.

Házenkářům Talentu se vydařila generálka proti německému soupeři

Uzdravením Škvařila a Nejdla má Talent na levé spojce čtyři varianty. Kromě dvou zmíněných ještě 17letého Daniela Bláhu a Vojtěcha Svobodu.

Horší situace je na pravé spojce po odchodu Stefana Terziče. „Tam to bude o něco složitější, ale spoustu zápasů pravidelně odehrává Honza Stehlík. Máme mladého leváka Petra Zedu, ale i hodně praváků, z nichž někteří mohou hrát na pravé spojce,“ řekl trenér Talentu.

Ve zbývající části sezony bude cílem Plzně návrat na první místo tabulky. „Z posledních dvou zápasů jsme ztratili tři body, zřejmě i vlivem únavy. Budeme se snažit vyhrát všechny zápasy, v takovém případě bychom mohli být první po základní části. Z týmů na čele tabulky hrajeme v Prešově a doma s Karvinou,“ uvedl Štochl.

A právě Prešov bude tuto sobotu od 18 hodin soupeřem Talentu.

„Tatran má jiného trenéra a někteří hráči se Prešovu uzdravili. Na Prešov se ale začneme soustředit až po Jičínu,“ prohlásil trenér Plzně.

Talent bude hrát dvakrát dva zápasy v jednom týdnu (středa a víkend). „Máme široký kádr, takže pokud budeme kompletní, nemuselo by nás to tolik poznamenat,“ doplnil trenér Petr Štochl.

