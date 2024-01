Čtyři týdny před pokračováním extraligy začali házenkáři Talent týmu Plzeňského kraje zimní přípravu na obhajobu mistrovského titulu. Hráči vedoucího celku soutěže se sešli v úterý téměř kompletní, chyběl pouze křídelník Nikola Kosteski, který se s makedonskou reprezentací připravuje na lednové mistrovství Evropy v Německu.

Talent tým Plzeňského kraje porazil v prosincovém benefičním zápase Strakonice 35:27. | Foto: Hynek Sladký

Svěřenci trenéra Petra Štochla se připravují v hale na Slovanech a v závěru zimní přípravy odehrají dva přátelské zápasy s Aue a s Drážďany z druhé německé bundesligy.

„První dva týdny přípravy budou hodně o obnovení fyzické kondice, síly, rychlosti, abychom vydrželi druhou polovinu sezony. Hráči nebudou mít dlouhé běhy venku, ale spíš chceme v hale rozvíjet rychlost a schopnosti, které jsou zapotřebív zápasech. Postupně se bude přidávat více házené,“ popsal harmonogram trenér Petr Štochl, který postrádá svého trenérského kolegu Jiřího Hynka, který je s dorosteneckou reprezentací.

Ve čtvrtém, posledním, týdnu přípravy čekají plzeňské házenkáře dva zápasy.V úterý 23. a v pátek 26. ledna se v Plzni střetnou s tradičními soky – Aue a Drážďany.

„Přemýšleli jsme ještěo jednom utkání ve třetím týdnu přípravy s o něco lehčím soupeřem než jsou týmy druhé bundesligy. Ale spíš se ten týden budeme věnovat tréninku a souhře, takže to vidím na dva přípravné zápasy,“ uvedl Štochl.

Talent porazil na závěr roku Strakonice a dražbou dresů pomůže dětem

Do zimní přípravy se zapojil i brankář Filip Herajt, který byl před Vánoci a mezi svátky na kempu české reprezentace. Na páteční zápas proti Maďarsku už však nebyl povolán.

„Filip nebyl mezi svátky na celém kempu, ale jen na dva dny, protože reprezentace do Německa na Euro pravděpodobně pojede jen se dvěma brankáři. U gólmanů zátěž nebývá tak hrozná, takže Filip s námi trénuje od začátku přípravy,“ vysvětlil trenér.

Na změny v kádru Talentu pravděpodobně v lednu nedojde. „Nevím o tom, že by se měl kádr měnit. Zasahovat do něj v průběhu sezony není úplně dobré. Pokud by se ale naskytl nějaký zajímavý hráč, tak bychom ho udělali. Ale momentálně to není na pořadu dne,“ konstatoval Petr Štochl.

Házenkářská extraliga se opět rozehraje kompletním 19. kolem ve středu 31. ledna, kdy Talent od 18 hodin hostí v hale na Slovanech mužstvo Jičína.

