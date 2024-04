Házenkáři Talent týmu Plzeňského kraje můžou už v neděli odpoledne slavit postup do finále play-off extraligy. Obhájci mistrovského titulu totiž vedou semifinálovou sérii nad Kopřivnicí 2:0 a ve třetím utkání budou mít výhodu domácího prostředí. Další díl série je tedy na programu v neděli od 14.50 hodin v hale na Slovanech.

1. semifinále play-off: Talent tým Plzeňského kraje - Kopřivnice 40:26, 6. dubna 2024. | Foto: Hynek Sladký

„Rozhodnuto ještě není. Dukla, která má kvalitní tým, s Kopřivnicí vypadla. Soupeř nemá co ztratit, takže přijede možná uvolněnější a s chutí se o to porvat, což může být nebezpečné. Proto potřebujeme fanoušky jako sedmého hráče, aby nás dotáhli do finále,“ řekl trenér Talentu Plzeň Petr Štochl.

Talent vyhrál oba semifinálové zápasy jednoznačně. Doma 40:26 a v Kopřivnici 28:20. „Je potřeba pokračovat ve výkonech, které jsme dosud předváděli. To znamená koncentrovaný a disciplinovaný výkon. V Kopřivnici byl klíčový začátek zápasu, kdy jsme po čtvrthodině hry vedli o osm branek, což dalo ráz celému utkání,“ uvedl Štochl.

Úřadujícím šampionům se daří v obraně a činí se i plzeňští gólmani. „Od dobré defenzivy se snažíme odpíchnout v každém zápase. Máme obranné systémy, z nichž vycházíme. Nicméně víme, na jakých postech je daný soupeř nebezpečný,“ vysvětlil kouč Talentu.

Jsme spokojení, ale i pokorní, říká trenér Štochl po druhé výhře

Klíčem ke dvěma výhrám byla i eliminace druhého nejlepšího střelce základní části extraligy Jana Polcara, který v Plzni neskóroval a v Kopřivnici vstřelil pouze dva góly. Venku se Talentu podařilo vymazat i pivota Brita Beníteze, jenž dal jeden gól oproti osmi v Plzni.

Taktikou favorita jsou rychlé přechody do protiútoků. „Kopřivnice nemá široký kádr, takže v závěru zápasu mohou soupeři chybět síly,“ upozornil Štochl.

Podle něj není vyloučené, že trenér Kopřivnice Tomáš Sklenák, s nímž 47letý kouč Talentu hrál v české reprezentaci, vsadí v neděli na vysunutou obranu jako v prvním utkání. „I přesto jsem přesvědčen, že když předvedeme náš skvělý výkon, tak zápas zvládneme,“ uzavřel Petr Štochl.

