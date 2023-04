Házenkáři Talent týmu Plzeňského kraje vyhráli třetí zápas čtvrtfinálové série play-off proti Brnu 34:27 a postoupili do semifinále. První zápas bude na programu 9. nebo 10. dubna v Plzni a soupeřem Talentu bude Zubří, nebo Dukla Praha.

OHLÉDNUTÍ ZA DRUHÝM domácím zápasem, který vyhráli házenkáři Talent týmu Plzeňského kraje nad SKKP Handball vysoko 38:22. | Foto: Hynek Sladký

V první půli sobotního třetího utkání v Brně hosté dotahovali třígólovou ztrátu. Úvodní třicetiminutovka nakonec dopadla nerozhodně 17:17.

Po změně stran využil Talent převahu a po deseti minutách vedl 24:20. V 50. minutě byl plzeňský náskok sedmigólový - 31:24. Tímto rozdílem zápas i skončil - 34:27.

Plzeňští házenkáři po výsledcích 33:25, 38:22 a 34:27 opanovali čtvrtfinále 3:0 na zápasy. V sobotu si postup do semifinále vybojovaly i Lovosice a mistrovská Karviná. Čtvrtým semifinalistou bude Robe Zubří, nebo Dukla Praha. Tato série je 2:1 na zápasy pro Zubří. A právě Zubří, nebo Dukla se v semifinále střetne s Talentem Plzeň.

Petr Štochl (trenér Talent tým Plzeňského kraje): "Průběh třetího zápasu byl podobný tomu prvnímu. První poločas byl vyrovnaný, ale ve druhém jsme soupeře relativně rychle zlomili. Vyrovnanost první půle přikládám nepříliš vysoké úspěšnosti v bráně a tomu, že spoustu odražených míčů se vrátilo Brnu, které z toho dokázalo skórovat. Za standardního průběhu by první půle byla o tři čtyři góly pro nás. Ale i tak si myslím, že zápas jsme měli poměrně pod kontrolou. Po první půli jsme věděli, že výsledek zápasu bude víceméně o našem výkonu. Bezprostředně po třetím zápasu jsem v euforii, ale celou sérii jsme zvládli velmi rychle. Dovolím si říct, že jsme čtvrtfinále zvládli velmi dobře, byli jsme lepší než soupeř a že jsme dokázali Brno poměrně výrazně předčít. Těší mě, že nám sérii pomáhali zvládnout a vyhrát hráči, kteří loni ještě nebyli v kádru. Jde o současné nebo bývalé dorostence. Nepředpokládali jsme ale, že to na nich bude stát. Tím pádem jsme mohli pošetřit kluky, kteří nebyli zdravotně úplně v pořádku, což považuju za velký bonus. Myslím si, že kromě dlouhodobě zraněného Petra Vinkelhöfera ostatní hráči stihnou semifinále. Samozřejmě v sérii byly situace, které se nám nelíbily, ale objevily se naštěstí krátce. Je to určitá míra nedisciplinovanosti, která je ale způsobená přemírou snahy, kdy hráči se snaží přespříliš improvizovat nebo překvapit soupeře. Ale víceméně překvapili nás trenéry, ovšem tyto úseky byly naštěstí krátké. Je třeba se jich vyvarovat, protože pak jsme schopní soupeře porážet. Výkony Jakuba Doudy? Nemůžu říct, že byl rozdílový hráč, protože vedle mě stojí. Jinak bych ho pochválil (smích). Kuba dostal asi největší porci času v zápasech, protože byl platný a momentálně je to mozek týmu a má tu formu. Nehledě na to, že další střední spojky Martin Říha a Miky Tonar se potýkaly se zdravotními problémy. Martin Říha nehrál první zápas a Miky Tonar vůbec. Šetřili jsme je a máme radost, že to Kuba Douda zvládl tak, že jsme je nemuseli zapojit. Pakliže Kubovi vydrží forma, a my doufáme, že ano, tak je obrovský přínos, že takového hráče máme. V pondělí bude volnější program a regenerace. Soupeřem v semifinále bude Zubří, nebo Dukla. Tím, že Zubří vyhrálo v Praze i třetí zápas, tak je ve velké výhodě a dávám mu trochu větší šance na postup. My si ale nevybíráme, řeknu to možná blbě, ale když se chceme dostat do finále, musíme porazit kohokoliv. Minimálně z pohledu cestování by však byla samozřejmě příjemnější Dukla".

