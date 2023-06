„Obdivuju, jak se Dan Režnický dokázal v Plzni po příchodu z Dukly prosadit. Jak se neskutečně zlepšil a vyhrál. Což je věc, na kterou bych chtěl navázat. Nemyslím úplně tu roli, ale to nasazení,“ přeje si Martin Nový.

Oťukávání s mateřským klubem podle něj začalo už po podzimním vzájemném utkání Plzně se Strakonicemi na jihu Čech. „Plzeňští trenéři se se mnou chtěli setkat a promluvit, s čímž jsem neměl problém. Už na první schůzce mně bylo řečeno, že připadá v úvahu odchod Dana Režnického. Vzhledem k tomu, že neodešel v polovině sezony, jak se proslýchalo, tak jsme s Talentem uzavřeli spolupráci na konci sezony,“ popsal mladý pivot, který na západě Čech vytvoří dvojici se zkušeným 36letým Jakubem Šindelářem.

„Kuba Šindelář má obrovské jméno v Plzni. Je to výborný házenkář, budu rád za veškeré zkušenosti, které mně může předat. Věřím, že spolupráce s ním bude pro mě i pro něj přínosem,“ dodal Nový.

Poslední tři sezony odehrál ve Strakonicích, kde dva roky nastupoval v první lize a uplynulou sezonu hrál klub z jihu Čech už extraligu.

„Předtím jsem byl rok v Lovosicích. Sezona tam byla pro mě těžká, protože přechod z dorostu do chlapů je poměrně náročný. Ale za sezonu v Lovosicích jsem rád, protože to byla moje první zkušenost s extraligou. Prostředí, kluci, vedení, trenéři v Lovosicích byli v pohodě. Hrál jsem tam, když byla sezona předčasně ukončena kvůli covidu, v té době jsme rozvázali spolupráci, domluvili se na ukončení smlouvy. Zadarmo jsem přestoupil do Strakonic,“ uvedla 22letá posila Talentu Plzeň.

Na tři sezony ve Strakonicích nedá dopustit. Pochvaloval si kolektiv a cestu za postupem do extraligy. „Na Strakonice budu strašně rád vzpomínat a rád se tam budu vracet. Nicméně mám radost, že se vracím do Talentu. Plzeň je prestižní házenkářská adresa. Věřím, že mě posune, dá víc, než jsem mohl dostat ve Strakonicích,“ prohlásil.

Domů se vrací zkušenější a vyhranější. „Ve Strakonicích jsem si dokázal vybojovat pozici v týmu, měl jsem zodpovědnost na bedrech. Toto hození do vody, abych se naučil plavat, mi dalo nejvíc zkušeností,“ těší Nového.

V sezoně 2022/23 odehrál 27 zápasů a vstřelil 98 gólů. „Nebýt tříměsíčního výpadku kvůli operaci ramene, tak bilance mohla být lepší. Ale i tak jsem za tato čísla rád,“ uzavřel Martin Nový.

