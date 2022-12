Trenéři Talentu Petr Štochl a Jiří Hynek viděli na videu čtyři zápasy Ramatu. „Hasharon táhnou házenkáři z bývalé Jugoslávie, ať už brankář (Srb Tomislav Stojković, pozn. aut.) nebo tři spojky (Chorvat Marko Čurčić a Srbové Ivan Mosić a Milan Pavlović, pozn. aut.). Jsou individuálně šikovní a velice dobře si rozumí s míčem. Baví je více hra dopředu než do obrany a baví je dávat góly, takže v útoku budou nebezpeční. Ale trochu jim vázne návrat do obrany, v níž je střídají jiní hráči, což může být voda na náš mlýn,“ vypozoroval Petr Štochl.

V obraně hraje Ramat systémem nula šest. „Myslím si, že obrana není tolik aktivní a agresivní za devítimetrovou hranicí od branky, s čímž se dá z našeho pohledu velice dobře pracovat. Doufám, že pro nás nebude problémem brankář Hasharonu, který na mě velice dobře zapůsobil,“ uvedl trenér Plzně.

Na soupeře by podle Štochla měla platit agresivní hra v obraně. „Hráči Hasharonu nemají příliš rádi kontakt a tlak. Z přechodu do rychlého protiútoku bychom mohli dát více jednoduchých branek. V postupném útoku je obrana Ramatu schopna zareagovat na první vlnu kombinace, ale pokud vydržíme hrát, dohrávat ty situace a nezakončovat po dvou třech přihrávkách, tak věřím, že obrana soupeře se roztrhá a my budeme mít slušné prostory pro zakončení,“ nastínil Štochl.

Ve druhém kole postoupil Ramat Hasharon na úkor švýcarského Winterthuru v součtu dvou zápasů o tři branky (30:34 a 31:24). Talent vyřadil Tenax Dobele z Lotyšska (28:31 a 29:25).

„Z toho, co jsem viděl na videu, tak věřím, že šance na postup existuje. Samozřejmě dva zápasy u soupeře není nic snadného a asi není žádné tajemství, že do Izraele odjedeme výrazně nekompletní. Nicméně hráči, kteří táhnou tuto část podzimu, prokazují, že jsou schopní adekvátně zastoupit zraněné. Byť už se na nás projevuje únava, tak věřím, že budeme bojovat o postup do dalšího pohárového kola,“ řekl Petr Štochl.

Talentu budou chybět dlouhodobě zraněná křídla Šafránek a Vinkelhöfer, spojka Škvařil a brankář Štefanič. V týdnu k nim přibyl nemocný křídelník Beneš a po středečním extraligovém utkání v Novém Veselí spojka Terzić.

Plzeň má tři roky starou zkušenost s izraelskou házenou díky pohárovému duelu s Hapoelem Ashdod, jejž Talent vyřadil.

V tabulce izraelské Division 1 je Hasharon druhý, ale má předehrané víkendové kolo. Ashdod je o bod za Hasharonem, a navíc ho porazil ve finále minulé sezony.

„S Ashdodem jsme hráli oba zápasy doma a tehdy jsem proti němu toho tolik neodehrál. Na zápas v Izraeli se hodně těším, protože poznám sportovní kulturu někde jinde. V Izraeli jsem ještě nebyl, takže jsem zvědavý, jaká bude v hale atmosféra. Věřím, že každý z nás bude pracovat tvrdě a nedáme to soupeři zadarmo. Doufám, že se vrátíme s postupem,“ přeje si spojka Talentu Tomáš Nejdl.

„Tím, že postoupit může jen jeden, tak dvojzápas bude mít náboj a energii. Jako měly pohárové zápasy doma s Dobele,“ dodal.

Také Nejdl byl v listopadu dva týdny na listině zraněných. „Tělo bylo přetížené a ozvala se záda. Odpočinul jsem si a teď už se cítím bez problémů,“ sdělil.

