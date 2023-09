Zápasy Plzně s Frýdkem-Místkem v házenkářské extralize poslední dobou končí výhrou Talentu. Západočeši porazili Slezany desetkrát v řadě. Jedenáctý zářez může Talent tým Plzeňského kraje udělat v neděli, kdy v 10.30 hodin hostí v hale na Slovanech právě Frýdek-Místek.

Na archivním snímku zápas 1. kola extraligy Talent - Lovosice, 31. srpna 2023. | Foto: Hynek Sladký

„O této sérii ani nevím. Některé zápasy z nedávné minulosti jsme vyhráli, ale úplně jednoduchá utkání to nebyla. Ani teď neočekáváme lehký zápas, a proto se na něj maximálně připravíme. Nezříkáme se role favorita, a pokud předvedeme svůj standardní výkon, tak bychom ten zápas měli zvládnout,“ říkal trenér Talentu Petr Štochl.

Talent vyhrál oba dosavadní duely s Lovosicemi (37:29) a v Novém Veselí (30:27). Frýdek-Místek uspěl v Brně s Maloměřicemi (28:27), ale ztratil s Duklou Praha (31:33).

„Frýdek má novou spojku (Adrian Chelminski, pozn. aut.), která přišla z Polska. Odešel Tomáš Sklenák, ale Sláva Mlotek zůstal a z pozice střední spojky řídí hru. Takže z tohoto pohledu bude mít hra Frýdku podobnou tvář těm z minulé sezony,“ tvrdil Štochl.

Brankář Vít Pyško odešel do Brna. „Gólman Bartoš je pro nás neznámá,“ dodal.

Plzeňská spojka Daniel Bláha čeká papírově snazšího soupeře než v případě Lovosic a Nového Veselí. „Ale to neznamená, že zápas podceníme nebo že nebudeme hrát naplno. Naopak budeme hrát svoji házenou na sto procent,“ slíbil 17letý házenkář.

Bláha je po odchodu Tomáše Nejdla do Polska a zranění Milana Škvařila spojkou číslo jedna. „Těší mě, že trenéři na mě spoléhají. Když mi to nepůjde, může mě zastoupit Leo Kaplan, který nehraje špatně. Snažím se hrát co nejlépe, dávám do toho všechno,“ uvedl vytáhlý mladík, který měl extraligovou premiéru minulou sezonu na podzim a v posledním ročníku soutěže střílel hodně gólů.

„Taky se mě soupeři už víc všímají. Je dost znát, že se na mě připravují,“ tvrdil Bláha.

Plzeňští házenkáři hrají s Frýdkem-Místkem v tradičním čase 10.30 hodin. „Bylo by fajn, kdyby dorazilo hodně lidí. V play-off jsme si na jejich velký počet a podporu zvykli, diváci byli skvělí. Takže budu moc rád, když na to navážou. Chceme hrát dynamičtější a koukatelnou házenou, což by je mohlo přilákat na zápas,“ vzkázal Petr Štochl.

„Doma se mi hraje líp díky podpoře diváků, kteří nás posouvají výkonnostně dopředu,“ přidal se Daniel Bláha, kterého přímo v hale podporují rodiče či sestra.

