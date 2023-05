S cílem vrátit finálovou sérii na rozhodující zápas do Plzně vyrazila v úterý odpoledne výprava Talent týmu Plzeňského kraje ke čtvrtému utkání play-off házenkářské extraligy do Karviné. Zápas se hraje ve středu od 17 hodin. V sérii na tři vítězství vede Baník Karviná 2:1 na zápasy.

Jakub Šindelář (v oranžovočerném) v souboji s karvinskou obranou během 3. zápasu finále play-off. | Foto: Hynek Sladký

„Odjezd o den dřív si vyžádali hráči, protože chtějí mít klid a chtějí se koncentrovat na zápas už ode dneška (úterý). My jsme rádi vyhověli. V Rožnově, kde přespíme, máme velmi dobré zázemí,“ řekl trenér Talentu Plzeň Petr Štochl.

Výkon Talentu má stoupající tendenci. Třetí zápas doma vyhrál 36:29 a druhý poločas druhého duelu v Karviné také ovládl, i když prohrál až v sedmimetrovém rozstřelu.

„Musíme hrát jako v domácím zápase, co se týče kvality činností v obraně a v útoku, nasazení a chuti. Zároveň přidat disciplínu. Pak věřím, že sérii vrátíme do Plzně,“ vyjmenoval Štochl recept na úspěch.

„V momentě, kdy trochu polevíme, tak toho Baník využije. Každou situaci, kterou nedohrajeme, která nebude v dostatečné kvalitě, dostatečném tlaku v útoku nebo v obraně, bude trestána góly. V současné házené se chyba rovná brance. Takže musíme udržet kvalitu, nasazení na úrovni minulého zápasu,“ uvedl kouč Plzně.

Talent zatím utekl hrobníkovi z lopaty. Karvinou porazil a snížil stav série

Štochl si je vědom, že ve venkovním prostředí čeká házenkáře Talentu těžká práce, protože Karviná bude mít za sebou podporu vyprodané haly. „Karvinští chtějí doma vyhrát a slavit doma. Hlavně nechtějí jet zpátky do Plzně. Myslím si, že cítí, že ten zápas může být pro ně stěžejní. V případě, že by ho nezvládli, tak by jeli po dvou prohrách na pátý zápas do Plzně, což by jim nepřidalo,“ tvrdil Štochl.

Talent zkusí odvrátit druhý mečbol Karviné. Motivací Plzně je, aby Baník neslavil druhý titul v řadě.

„Plzeň výhra nakopne, ale my jí nedovolíme u nás doma vyhrát,“ prohlásil karvinský házenkář Petr Široký.

Talent prohrál v rozstřelu a zisk mistrovského titulu se Plzni vzdaluje