Do nové sezony vstoupilos novým trenérem, jedenatřicetiletým Janem Bělochem, který vystřídal Petera Kostku. Obměnil se i kádr. „Spousta hráčů prošla tamním dorostem a trenér Běloch si je tam připravoval. Takže může navázat na vlastní práci, kterou odvedl v dorostu Veselí. Byť jsou teď v kategorii mužů, tak ti kluci vědí, co mají hrát. A trenér ví, co od nich čekat,“ tvrdil Štochl.

Výhodou Talentu může podle plzeňského trenéra být fakt, že asistent Talentu Jiří Hynek trénoval s Bělochem mládežnickou reprezentaci, a tak mnoho házenkářů Nového Veselí zná z národního týmu.

„Veselí sází na odchovance a ubylo cizinců, což bude oproti minulé sezoně jiné. Chceme vyhrát každý zápas a podle toho k němu přistoupíme,“ uvedl házenkář Plzně Petr Vinkelhöfer.

Házenkářům Talentu se na rozdíl od Nového Veselí povedl vstup do extraligy. Vyhráli všechny tři zápasy, ale jejich dnešní soupeř dvakrát prohrál a jednou remizoval.

„Máme radost, že jsme třikrát vyhráli a že se nám docela i daří. V minulých sezonách jsme měli začátky vlažnější, proto jsme si teď na to dávali pozor,“ uzavřel kapitán týmu Vinkelhöfer.

