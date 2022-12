Jednu z příčin neúspěchu viděl v tom, že soupeřovi gólmani měli o dvacet zásahů více než ti Talentu.

„Rozebíráme si drtivou většinu zápasu. Udělali jsme jen dvě velké výjimky, kdy byl nějaký zápas jednoznačný a před námi byla další utkání. Takže jsme je s hráči nerozebírali, ale poslali jim video ze zápasu s komentáři, aby věděli, co se nám líbilo nebo nelíbilo. Z vlastní zkušenosti vím, že člověk má ze zápasu nějaký pocit, ale potom na videu se stává, že se najde hodně věcí, které nevnímal,“ vysvětlil Štochl.

To pražská Dukla postoupila přes islandský Vestmannaeyjar do osmifinále Poháru EHF, když po porážce o gól z prvního zápasu v tom druhém vyhrála o sedm branek. „Vždy jste na tom lépe i fyzicky, pokud zápas zvládnete, natož pohárový duel. Navíc pro Duklu se to nevyvíjelo dobře, protože první zápas prohrála o gól. Takže určitě přijede nabitá energií. Na druhou stranu je to extraligový zápas a týmy se znají, proto si myslím, že postup Dukly v poháru velkou roli hrát nebude,“ tvrdil trenér Talentu.

Po benefičním utkání s Duklou se vydraží dresy házenkářů Talentu

Papírovým favoritem zápasu bude Plzeň, která vede extraligovou tabulku. Dukla je čtvrtá a od Talentu ji dělí osm bodů. První vzájemné utkání této sezony v Praze vyhrála Plzeň 40:34.

Podle Štochla je Dukla tuto sezonu výsledkově nevyzpytatelná, protože prohrála v Brně, ale doma porazila Karvinou. „Má spoustu individualit, které umí rozhodovat zápasy. Trenér točí sestavou, takže nevíme, kdo a na jaké spojce nastoupí. Z tohoto pohledu to bude pro nás složitější. Ale na Dukle jsme hráli nedávno, proto ještě máme zápas v živé paměti,“ konstatoval Štochl.

Páteční zápas se ponese v benefičním duchu, protože speciální růžové dresy házenkářů Talentu pro toto utkání půjdou do dražby a výtěžek poputuje na podporu boje a prevence proti rakovině varlat a prsou. „Loňský benefiční zápas proti Lovosicím se velmi podařil. Doufám, že na něj navážeme výhrou a že se pro dobrou věc vybere více než loni,“ přeje si kouč Plzně.

Evropská konfrontace bude Talentu chybět

Na lavičce Dukly Praha působí druhou sezonu explzeňský házenkář a trenér Michal Tonar starší.

„Po vydařeném víkendu a s postupem do dalšího kola Evropského poháru můžeme cestovat do Plzně k letošnímu poslednímu utkání se zdravým sebevědomím. Naše hra se zlepšuje zápas od zápasu. V pátek budeme bojovat, chceme zakončit úspěšný podzim dobrým výkonem,“ citoval Tonara svazový web.

Talent se rozloučí s rokem 2022 ve středečním utkání semifinále Českého poháru doma s Brnem. „Cílem je oba zápasy vyhrát. Pokud zvládneme utkání s Duklou, přezimujeme na prvním místě. Co se týče zápasu s Brnem, tak se hraje o finále Českého poháru. Oba zápasy mají co nabídnout, ať už jednomu nebo druhému týmu,“ uzavřel Petr Štochl.

Konec. Talent vypadl z pohárové Evropy. Ráz série určil už první zápas