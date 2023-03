„Byl to netypický zápas proti Baníku. Oba týmy byly oslabené a i podle výsledku se dá říct, že to více uškodilo Karviné. Máme radost z výhry i z dalšího kroku k tomu, abychom po základní části skončili první. Nicméně finále Českého poháru 15. března proti Karviné bude jiné utkání,“ uvedl trenér Talentu Plzeň Petr Štochl.

Narážel na to, že Karviná doma nechala brankáře Marina Galiu i Petra Mokroše, které zastoupil juniorský reprezentant Matěj Brychlec. V civilu sledovali utkání reprezentanti Dominik Solák a Jonáš Patzel.

„Vzhledem k postavení v tabulce a náročnosti programu, kdy Karviná hraje v evropském poháru, čeká je finále Českého poháru a Solák s Patzelem odjedou na sraz reprezentace, si Karviná určitě spočítala, který zápas není pro ni až tak důležitý. Baník bude chtít vyhrát domácí pohár a v play-off bojovat o co nejlepší umístění. Také si spočítali, že pokud by chtěli v tabulce před nás, museli by vyhrát a my v posledním kole prohrát v Kopřivnici a ještě by rozhodoval vzájemný zápas. Takže šance asi nebyla tak velká a úměrně tomu zvolili sestavu,“ konstatoval Štochl.

Pokusíme se vymyslet věci, které Karviná nebude znát, říká Štochl

Tento fakt ovšem nesráží výkon Plzně, protože té chyběli Jan Stehlík, Nikola Kosteski, Martin Říha a dlouhodobě zraněný Petr Vinkelhöfer. Milan Škvařil byl na lavičce, ale do hry nezasáhl.

„Tomáš Nejdl, který dal jedenáct branek, to skvěle vzal za Honzu Stehlíka. Tomáš měl výborný první poločas nejen díky tomu, že dal všech prvních šest našich branek, ale líbilo se mi, jakým stylem jich dosáhl. Pokaždé udělal něco jiného – střela z dálky, ze země, gól po uvolnění jedna na jedna. Herní situace dokázal skvěle řešit a soupeři motal hlavu. Zápas zvládli i Dan Bláha, z kterého roste špičkový hráč, Vojta Dubský a Petr Zeda,“ chválil Štochl.

Extraliga má teď 14denní reprezentační přestávku.

Talent Plzeň - Baník Karviná 36:26

Poločas: 18:12. Vyloučení: 3:1. ŽK: 0:1. ČK: 1:0. Sedmimetrové hody: 3/3:1/1. Diváci: 1020.

Sestava a branky Talentu: Šmíd, Čimera, Herajt – Nejdl 11, Douda 6/2, Zeda 2, Šafránek 2, Dubský 2, Tonar 2/1, Bláha 5, Chmelík 3, Režnický 3, Beneš, Šindelář, Škvařil.

