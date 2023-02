„Po psychologické stránce je to bonus. Máme to ve svých rukou a sami můžeme rozhodnout o tom, jestli budeme první po základní části. Nicméně více mě těší to, jakým výkonem jsme se v Prešově prezentovali,“ řekl trenér Talentu Petr Štochl.

Utkání extraligového 21. kola mezi Talentem Plzeň a Strakonicemi se hraje v neděli od 10.30 hodin v městské hale na Slovanech.

Nováček soutěže Strakonice jsou dvanácté. „Tyto zápasy bývají ošemetné z pohledu podcenění. Jsem ale přesvědčený, že si to vůbec nedovolíme. Strakonice už několikrát dokázaly, že jsou bojovným týmem. Naposledy to předvedly v minulém kole, kdy do poslední chvíle trápily Duklu,“ upozornil Štochl.

Podle něj ze strakonického mužstva sálá nadšení a chuť do hry. „Pokud vycítí šanci, budou ji chtít využít. V kádru mají naše bývalé hráče, kteří mají extraligové zkušenosti, ať už je to Eda Wildt, nebo David Bičiště. Hraje tam Leo Kaplan. Takže to bude takové derby, protože ty týmy jsou hodně provázané. Tomáš Nejdl je ze Strakonic, v našem dorostu jsou kluci ze Strakonic a naopak naši bývalí hráči hrají ve Strakonicích. Nechceme ovšem ztrácet body, ale ještě víc než výhra mě potěší, pokud předvedeme stejný výkon jako v Prešově,“ prohlásil lodivod Talentu.

V podzimním měření sil na jihu Čech vyhrála Plzeň 40:24. „Odveta bude těžká, asi ne úplně s cílem bodového zisku, ale s cílem se více sehrát, zkusit nové kombinace a podat týmový výkon,“ nastínil na webových stránkách strakonického klubu nejmladší z bratrského tria Marek Nejdl.

„Za úspěch budu považovat, pokud předvedeme dobrou hru, abychom byli s naším výkonem spokojení, měli z něj dobrý pocit. A aby se nám povedlo vše, co chceme a co po nás chce trenér,“ dodal házenkář Strakonic.

Marek a Adam Nejdlovi se na hřišti potkají se svým starším bratrem Tomášem, který působí v Talentu Plzeň.

„Rozhodně je zajímavé se potkat na hřišti proti sobě. Doma se o házené hodně často bavíme. Mám z bráchy ale respekt, cítím k němu úctu. Hecování však zatím nebylo žádné. Ale myslím, že kdybych mu třeba dvakrát udělal kličku, dal by mi to potom sežrat,“ uzavřel s úsměvem Marek Nejdl.

