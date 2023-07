Mistři házenkářské extraligy začali v pondělí letní přípravu. V ní hráče Talent týmu Plzeňského kraje čekají kondiční tréninky na atletickém stadionu na Skvrňanech, cvičení v posilovně a od začátku i herní věci s balonem v hale na Slovanech. Talent odehraje šest přátelských zápasů se zahraničními týmy.

1. zápas finále play-off 2023 Talent tým Plzeňského kraje - Baník Karviná, 7. května | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

„Kluci plnili doma už čtrnáct dní individuální plány, čímž by se měla odbýt nejhrubší kondiční fáze. Dneska (pondělí) začneme kombinovanou fází, v níž budou kondiční, silové, ale i házenkářské tréninky, abychom byli schopní během dvou týdnů alespoň částečně se připravit na přátelská utkání, která začnou začátkem srpna,“ řekl trenér Talentu Plzeň Petr Štochl.

Na prvním tréninku chyběl Daniel Bláha, který se připravuje s reprezentací na mládežnické mistrovství světa. „Dan do přípravy téměř nezasáhne. Momentálně máme problém na spojkách, protože Dan Bláha je pryč, Milan Škvařil ještě není natolik zdráv, aby mohl absolvovat házenkářské tréninky, takže bude pracovat jen na kondici. Petr Vinkelhöfer také nebude ze začátku zcela schopen veškerého tréninku. Z dorostu nám bude pomáhat Kuba Štochl, který je po operaci kolene, takže se také bude zapojovat postupně. Na postu levé spojky nám bude vypomáhat Matěj Kovář, který přechází z dorostu do mužů. Do přípravy se zapojí i dorostenec, pivot Jirka Dubský,“ uvedl Štochl.

Házenkáři Talentu nebudou hrát v pohárové Evropě

Po sezoně z Talentu odešli Nejdl, Režnický, Michal Tonar, Chmelík a Zeda. Přišli Nový, Kaplan a Ćurčić.

První přátelský duel čeká plzeňské házenkáře 4. srpna doma s Aue, mužstvem druhé německé bundesligy.

Sedmého srpna se v Praze utkají s mužstvem rakouské nejvyšší soutěže Handball Tirol. Následovat bude (15. 8.) utkání v Drážďanech s tamním klubem druhé německé bundesligy. Poté Talent pojede na turnaj (18. – 19. 8.) do Lince, kde se střetne s celky BT Füchse Bruck Trofaiach a Linec z rakouské nejvyšší soutěže, a s týmem slovinské 1. NLB ligy Slovenj Gradec. Není vyloučené, že před prvním extraligovým zápasem (31. srpna s Lovosicemi) odehraje Plzeň ještě jeden přátelský mač.

Ve Strakonicích jsem byl spokojený, ale do Talentu se vracím rád, říká Kaplan