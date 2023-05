Finálová série play-off házenkářské extraligy se po prvním zápase v Plzni stěhuje do Karviné, kde se hraje ve středu od 17 hodin. Ve výhodě je karvinský Baník, který v sérii hrané na tři vítězství vede nad Talent týmem Plzeňského kraje 1:0.

1. zápas finále play-off 2023 Talent tým Plzeňského kraje - Baník Karviná, 7. května | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

„Týmy jsou vyrovnané, série může být dlouhá,“ řekl po nedělní porážce 31:32 plzeňský trenér Petr Štochl.

Nemusí být daleko od pravdy, protože tři z předchozích čtyř finálových sérií mezi Plzní a Karvinou dospěly až do pátého zápasu.

Papírovým favoritem, alespoň podle tabulky po základní části, je Talent. „Hrajeme páté finále za sebou s Baníkem, ale těžko říct, kdo je favorit. Dvakrát jsme byli mistry my, dvakrát Karviná,“ uvedl Štochl.

Střední spojka Plzně Jakub Douda nehledala po úvodní porážce speciální recept na výhru ve druhém utkání. „Večer po zápase si dám pivo a v pondělí znovu do práce, nic jiného nezbývá. Potrénujeme i v úterý a uvidíme, na co to bude ve středu stačit,“ konstatoval nejlepší střelec zápasu.

Leckoho v plzeňské hale zaskočilo, že Karviná necelých pět minut před koncem duelu za stavu 29:29 hrála bez brankáře. Jenže tah s početní výhodou jí vyšel.

„Víme, že tuto variantu vytahují vcelku pravidelně, takže to pro nás nebylo překvapení,“ prohlásil Douda.

Devětadvacetiletý reprezentant je v play-off klíčovým hráčem Talentu a z palubovky takřka nesleze. „V první půli jsem střídal, potřeboval jsem si odpočinout, protože se hrálo hodně rychle. Ve druhém poločase se tempo uklidnilo, týmy si braly oddechové časy, byly nějaké prostoje, takže to jsem se fyzicky cítil dobře,“ popsal Jakub Douda.

