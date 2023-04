Čtvrtfinále skončilo 3:0 na zápasy po jasných výsledcích. Byla to snadná série?

Snadná ne, ale přistoupili jsme k zápasům dobře. Kromě prvního poločasu prvního utkání se dařilo a sérii jsme s přehledem zvládli.

V semifinále vás čeká Zubří. Co vás jako první napadlo, když jeho zápas s Duklou skončil a Robe postoupilo?

Napadlo mě to už po první půli (Zubří ji vyhrálo 22:14, pozn. aut.), protože jsem se díval na celý zápas. Po průběhu utkání jsem věděl, že po prvním poločasu je jasno a že půjdeme na Zubří a zopakujeme si loňskou semifinálovou sérii. Uvidíme, jak Zubřani dokážou zregenerovat a jak my na tom budeme se sestavou.

Jaké informace jste načerpal ze čtvrtého zápasu čtvrtfinále Zubří – Dukla?

Moc informací ne, protože Dukla už byla hodně vyšťavená a její kvalita nebyla taková, jakou by si představovala, čímž to Zubřanům vcelku usnadnila. Podíváme se na poslední vzájemný zápas a důkladně se připravíme, abychom zopakovali výkon z domácího utkání, které jsme vyhráli. Kvalita zuberského útoku je veliká a obrana je pevná.

Není už, s nadsázkou řečeno, trochu nuda hrát druhý rok po sobě čtvrtfinále a semifinále se stejným soupeřem?

Nuda (úsměv)… Na jednu stranu je asi škoda, že to vyšlo takto dvakrát po sobě. Nicméně pokud chceme bojovat o nejvyšší příčky, tak musíme porazit každého. Uvidíme, jak se s tím po roce popereme. Doufám, že ta série nebude dlouhá jako loni.

Vzpomenete si na sérii minulé sezony, kdy Talent prohrával 1:2 na zápasy, v Zubří jste srovnali, v pátém domácím utkání jste vyrovnával dvě vteřiny před koncem a sedmičky se pro Talent nevyvíjely dobře, ale nakonec jste je zvládli a postoupili?

Určitě si na to vzpomínám. Třetí zápas doma jsme prohráli a náš výkon nebyl podle představ. Při čtvrtém zápase v Zubří si domácí mysleli, že oslaví postup do finále, ale my jsme vyhráli. Pátý zápas už byl vabank. Byli jsme pár kroků před vyřazením, protože jsme srovnávali před koncem. Zubří mohlo rozhodnout v sedmičkách. Myslím si, že tehdy při nás stálo hodně štěstí.

Od semifinále se hraje střídavě jednou doma a jednou venku. Jak vám tento systém vyhovuje?

Asi nám vyhovuje formát dvou zápasů za sebou, protože máme široký kádr a při dvou utkáních po sobě jsme schopní udržet tempo, což třeba Brno nedokázalo. Teď možná bude lepší, když si po jednom zápase odpočineme, protože semifinálová série bude tvrdá a náročná.

