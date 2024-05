Fanoušci házenkářského Talentu Plzeň byli zvědaví, koho trenér Petr Štochl dá do prvního finálového zápasu na pivota místo zraněných Šindeláře a Nového. Volba padla na kapitána a zkušené křídlo Petra Vinkelhöfera.

Karel Šmíd. | Foto: Zdroj: Talent Plzeň

„Petr nebyl nouzovým řešením, protože on je šikovný a byl schopný se naučit pozice, kde má být. Z tohoto pohledu to bylo od něj skvělé. Měli jsme ještě další alternativy, ale odpadávali nám někteří hráči, takže nám mizely varianty. Proto to Petr musel odtáhnout celý zápas,“ řekl trenér Talentu Petr Štochl.

Obhájci mistrovského titulu vyhráli doma první zápas finále play-off extraligy nad Baníkem Karviná 30:25 a v sérii vedou 1:0.

V bráně začal Filip Herajt, ale ještě v první půli ho střídal Karel Šmíd, který chytil čtyři sedmičky. Měl jste šťastnou ruku?

Karel má v sedmičkách velmi dobrou úspěšnost. To není náhoda. Nicméně čtyři chycené sedmičky ze čtyř ve finále proti Karviné je skvělé. Hlavně nám tím pomohl, v uvozovkách, v pohodě pohlídat si zápas.

Souhlasíte, že se vám dařilo i v útoku?

Neznám přesná čísla, ale nevybavuji si moc ran, které bychom neproměnili. Což je super. V momentě, kdy překonáte karvinskou agresivní vytaženou obranu, tak je to pro gólmany strašně těžké. Což je pro nás skvělé. Pro Baník je fajn, když se jim v defenzivě daří, protože ziskem míče dostávají soupeře pod tlak.

První finálový zápas odnesly vaše hlasivky…

Snažil jsem se křičet na vlastní hráče, a to se podepsalo na hlasivkách, protože v hale byla parádní atmosféra. Takže jsem musel překřičet ten dav. Vůbec mi to nevadí, rád budu mít vykřičené hlasivky.

Tři červené, jedna modrá karta. Emotivní duel vyhrál Talent

Diskutoval jste i s rozhodčími. Co jste s nimi řešil?

Nějaké situace. Ale když na ně křičím, tak je to kvůli tomu, abychom se slyšeli při vysvětlování si situací, které se mně nelíbily. Není to tak, že bych na ně řval vulgarity. Chci, abychom si povídali, fungovala komunikace mezi hráči, trenéry a rozhodčím, jako je to v ragby a v dalších vyspělých sportech.

Jan Stehlík dostal modrou a Leonard Kaplan červenou kartu. Jaká to byla a je komplikace?

V současném zdravotním stavu mužstva je špatné, když vypadnou ještě dva hráči klíčoví pro obranu. Modrá karta pro Honzu Stehlíka znamená, že nebude hrát příští zápas. Chci se na ten zákrok podívat, protože z lavičky jsem ho viděl z jiné perspektivy než rozhodčí.

Jak těžké bude sobotní utkání v Karviné? Baníku se vrátí distancovaný reprezentant Dominik Solák. Pokud mu to tedy dovolí zranění ze zápasu národního týmu s Rumunskem.

Odhadnout to nedokážu. Předpokládám, že se Solo vrátí. Ten je schopný hrát bez ruky nebo nohy. Pro Baník je obrovským srdcařem. Nicméně některé zápasy loňského finále také nehrál a Karviná hraje dobře i bez něj. Lépe řečeno, hraje jinak, zátěž je rozložena na více hráčů. My jsme věděli, že i když chybí Solo, nečeká nás procházka růžovým sadem.

S Karvinou to je vždycky boj, má to emoce, říká gólman Talentu před finále