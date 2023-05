Ve třetím finálovém zápase s Karvinou střelecky táhly Talent tým Plzeňského kraje jeho spojky. Dohromady nasázely soupeři 24 branek, sedm z nich si připsal 38letý matador Jan Stehlík. Výhra 36:29 ale nechala Talent ve hře. „Obrana se na mě tolik nevysouvala, tak jsem toho zkoušel využít,“ říkal pak novinářům Jan Stehlík.

Plzeňští házenkáři šli do nedělního zápasu s nožem na krku. Po předchozích dvou těsných porážkách doma (31:32) i v Karviné (25:25 a 0:3 na sedmičky) bylo jasné, že další nezdar už by přihrál titul soupeři.

To jste ale nedopustili. Zdá se, že vám ta pozice svědčí?

No…, tak hlavně jsme oproti předchozím zápasům zlepšili koncovku. Gólů jsme dali hodně, chyb jsme udělali méně. Celkově byl náš herní projev lepší, teď si to jenom přenést do dalšího zápasu.

Jak se člověku nastupuje s vědomím, že další porážka už by znamenala konec sezony i snu o titulu?

Tohle si nepřipouštím. Do každého zápasu jdu s tím, abych se bavil (úsměv). Snažím se nemyslet na věci okolo. Důležité je, abychom hráli to, co máme natrénováno, a zbytečně nic nevymýšleli. To většinou končí špatně, je třeba hrát disciplinovaně.