Předtím táhl svůj celek za třetí výhrou a jasným postupem do finále extraligy, v němž Plzeň nechyběla od roku 2013. Je nesmírně platný na palubovce i v kabině.

To je skvostná bilance, která o lecčems svědčí, že?

Že jsme tak dobří, že si finále zasloužíme. Teď chceme dokázat ještě něco v něm.



V čem je kouzlo úspěchů Talentu?

Máme pevně daný systém, pracujeme na něm. Není to žádná hurá házená, naše hra má hlavu a patu. V týmu je mix zkušených hráčů, kteří se dobře skloubí s mladými.



Právě vás vídám, jak dáváte mladším klukům rady, cítíte se jako jejich mentor?

Snažím se, někteří to potřebují, jiní už neposlouchají, ale to poznám a nechám je (úsměv). U koho vidím, že to bere, snažím se poradit.



Pojďme k semifinálové sérii s Kopřivnicí. Byl třetí zápas (27:26) ten nejtěžší?

(přikývne hlavou) Byl. Velkou komplikací pro nás bylo zranění Kuby Šindeláře, on je základní stavební kámen naší defenzivy, kde pak chyběl. Hledali jsme se, nebylo to ono. Ale i v útoku jsme spoustu jasných šancí nedali, to nás sráželo. Kdybychom proměňovali lépe, měli bychom to snazší.



Bylo větší komplikací, že Šindelář vypadl jako pivot, nebo vás zasáhlo, že jste zranění viděli zblízka?

To nevím, ale komplikace to byla, protože pivoty nemáme. Musí tam hrát Leo (Kaplan), který není na tento post zvyklý. Je to spojka.



Čekal jste, že vás Kopřivnice potrápí, když jste předchozí dva zápasy vyhráli poměrně snadno (40:26 a 28:20)?

Čekal, protože Kopřivničtí když ucítí, že mají šanci, dokáží být tou svojí hrou hodně nepříjemní.



Svou hrou… Jsou nepříjemní hlavně tím, že v útoku dlouho drží balon?

Sami jste viděli, že je to proti nim složité, dělalo nám to problémy. Asi tak…



V posledních vteřinách vás zákrokem zachránil brankář Šmíd. Co jste mu říkali?

Poslední zákrok všechno maže. Tak je slavný (úsměv).



Jste rádi, že vám k postupu stačily tři zápasy?

Já jsem určitě rád, že už nemusíme nikam cestovat. Doléčíme nějaké šrámy, i když někdo už se neuzdraví.



Ale budete mít téměř měsíc pauzu, nerozhodí vás to?

To se těžko posuzuje. Možná by bylo lepší, kdybychom hráli hned dál, ale zase máme zranění… Na druhou stranu můžeme vypadnout z rytmu. Uvidíme, nechci dělat proroka.