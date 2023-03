Během emočně vypjatého posledního kola extraligy házenkářů v Kopřivnici byl Jakub Douda ve svém živlu. Když nedal soupeř sedmičku, o níž si myslel, že byla přísně odpískaná, kynul směrem k bouřlivému publiku na znamení, že spravedlnost se ukázala. Rval se o každý míč, a i když dostal už v první půli dva dvouminutové tresty, vydržel na hřišti až do konce. A mohl se radovat z vydřeného vítězství 30:27, které znamená, že Talent tým Plzeňského kraje půjde do bojů o mistrovský titul z prvního místa.

„Přijeli jsme si pro vítězství, a to máme. Do play-off jdeme z prvního místa a je nám jedno, koho teď dostaneme,“ říkal pár minut po zápase 28letý házenkář.

Až na tiskové konferenci se pak Douda dozvěděl, že ve čtvrtfinále čeká jeho tým stejně jako loni SKKP Handball Brno. „V Kopřivnici to nebývá nikdy jednoduché, my jsme navíc měli za sebou těžké středeční finále Českého poháru. Únava byla znát, takže jsem rád, že jsme to zvládli,“ dodal rodák z Brna. „Teď si musíme odpočinouta připravit se play-off,“ řekl ještě.

Co bylo klíčem k úspěchu?

Náš zlepšený výkon ve druhém poločase, kdy jsme se zvedli. Přidali jsme na bojovnosti a nasazení, a také mám pocit, že jsme víc proměňovali vypracované šance.

Byla v poločase domluva?

Ani ne, trenér nám říkal, že jsme se přizpůsobili stylu domácích. Ve druhém poločase si myslím, že už to mělo parametry té naší házené. Proto jsme zvítězili.

Házenkářům začíná play-off. Talent na Brno v této sezoně umí

Už v první půli jste dostal dva dvouminutové tresty. Myslel jste pak na to, že za třetí by přišlo vyloučení?Druhou dvojku jsem dostal na konci prvního poločasu a věděl jsem, že po přestávce už budu chodit jenom do útoku, takže jsem byl v pohodě (úsměv). Ale občas jsem se vracet musel, aby nás soupeř nepřečíslil. Nemyslel jsem na to, to ani nejde, i když možná někde vzadu v hlavě to bylo. Ale spíš se člověk snaží co nejvíc pomoct mančaftu.

Vyloučených jste měli v první půli víc. Nabádali vás trenéři, abyste byli při bránění obezřetnější?

Nevím, jak to říct… Soustředili jsme se na to, aby tam nebyly zbytečné fauly. Vezměte si, že jsme první půli hráli deset minut v oslabení a prohráli jsme ji jen o gól. Když si představím, že vyloučených by byla jen půlka, třeba bychom vedli o pět. Na druhou stranu jsme si dneska perfektně natrénovali hru v oslabení.

Už nějaký čas vám chybí tři spojky (Stehlík, Škvařil, Říha). Jak se vyrovnáváte s tím, že kromě středu, kde jste zvyklý, zaskakujei vpravo a vlevo?

Vlevo ne, tam mě Bláhič (Daniel Bláha) dlouho nepustí (úsměv). Hraje výborně, stejně jako Tomáš Nejdl. Ale ti tři kluci chybí, musíme se s tím nějak popasovat. Nemůžeme chtít, aby třeba zkušeného Stehlase (Jan Stehlík), který umí perfektně řešit všechny situace, nahradil mladý Petr Zeda. Musíme si pomoct, že hrajeme nalevo s pravákem. Já jsem zvyklý rotovat sestavou.

Nakolik pro vás bylo důležité uhájit první příčku před play-off? Loni se to nepovedlo a pak vás to možná stálo titul…

Je to důležité, protože jsme i předtím o postupu rozhodovali vždy doma, s Brnem a se Zubřím. A ve finále taky vyhrála Karviná pátý zápas před domácím publikem.

Házenkáři Talentu obhájili triumf v Českém poháru, ve finále porazili Karvinou

Prvním soupeřem tak bude Brno, stejně jako loni…Máme motivaci jim ukázat, že nejsme mančaft, který by měli trápit v pěti zápasech. My jsme loni v čase čtvrtfinále hráli ještě evropský pohár, z toho oni těžili. Teď bychom měli být odpočatější, začínáme dvěma zápasy doma. Mají se na co těšit.

A vy se minimálně na třetí zápas vrátíte aspoň na chvíli domů. Těšíte se?

No tak domů… Narodil jsem se tam, ale s tímhle klubem nic společného nemám. (Douda začínal v Brně-Juliánově, už v 15 letech pak přestoupil do Zubří – pozn. aut.) Není to tak zásadní.