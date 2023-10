Po letním odchodu dvou nejlepších střelců Režnického a Nejdla házenkáři mistrovského Talent týmu Plzeňského kraje neskomírají, ale naopak po deseti kolech extraligy vedou její tabulku. Velkou zásluhu na tom má Jakub Šindelář.

Jakub Šindelář. Dukla Praha - Talent Plzeň, 29. října 2023. | Foto: Hynek Sladký

Zanedlouho 37letý pivot nastřílel o víkendu Dukle Praha, kde Talent vyhrál 33:30, sedm gólů a zatím jich má ve statistikách 47, což ho řadí nebývale na třetí místo mezi házenkáři Plzně. „Je to tím, že zatím hraju většinu času. Góly z pivota jsme dávali vždy, ale dělili jsme se o ně s Režňou (Daniel Režnický), protože jsme se střídali půl na půl. Teď jsem na hřišti delší dobu, a proto mám více gólů,“ tvrdil Jakub Šindelář.

Talent se uvelebil na prvním místě tabulky, což se po odchodech Nejdla, Režnického, Tonara a Chmelíka moc neočekávalo. „Taky jsem to úplně nečekal, ale jsem rád, že si to sedlo hned od začátku. Noví hráči jsou vesměs naši odchovanci a Marko (Ćurčić) je zkušený házenkář, který si umí poměrně rychle poradit s herními situacemi a do mančaftu zapadl hodně brzy,“ uvedl.

Za dva týdny na Talent čeká Brno. „To, že je třetí, mě nepřekvapilo, protože v Brně říkají každý rok, že chtějí hrát na předních příčkách. Kvůli tomu často mění mančafta teď se jim povedlo nastavit mužstvo tak, aby vyhrávalo,“ řekl Šindelář.

Výhru o tři góly bereme, říká spokojený trenér Štochl