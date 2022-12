„Po kontaktu s Chmeldou (Jan Chmelík) Mlotek špatně spadl na mě, což pro něj nebylo nic příjemného. Pak to gradovalo. Druhý zákrok, připouštím, že tam byl kontakt, byl na hráče, který to rozdává zleva i zprava. Takže si myslím, že bylo zbytečné, co předváděl. A k čemu to vyústilo teď (během rozhovoru Jakuba Šindeláře s novináři prošel kolem jeden ze členů realizačního týmu Frýdku-Místku se slovy h…o plzeňské, pozn. aut.), nemá smysl komentovat, protože někteří si myslí, že si mohou dovolovat všechno,“ řekl Jakub Šindelář.