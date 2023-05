A tak jsme se bavili především o současnosti. „Finále rozhodně nebereme jako splněnou povinnost, protože takhle to ve sportu neplatí. Ale je třeba říct, že se to od nás očekává,“ potvrdil Jakub Šindelář, že cíle mají plzeňští házenkáři nejvyšší.

Karvinou považuje za velmi těžkého soupeře. „Mají zkušený mančaft, proto jsou ve finále,“ nepřekvapilo ho, že obhájci titulu vyřadili v semifinále Lovosice, které byly po základní části před nimi. „Lovosice odehrály velmi dobře základní část, ale zkušenosti z play-off jim chybí,“ doplnil zkušený pivot.

A kde hledat silné stránky soupeře? „Mají dobře poskládanou obranu na čele s vynikajími gólmany, z toho těží při přechodu do rychlého protiútoku,“ popisoval Šindelář s tím, že Karviná má komplexní mančaft. I proto čeká lítý boj. „Je to finále, nebude se hrát v rukavičkách, ale všichni se moc těšíme,“ prohlásil bojovník.

Loni rozhodl finálovou bitvu až pátý zápas v Karviné, svoji roli sehrálo i domácí prostředí. Teď bude mít tuto výhodu na závěr Talent.

Ale ze střídání zápasů doma venku po jednom nemá Šindelář příliš velkou radost, protože vítěz základní části hraje venku vždy uprostřed týdne. „Pro mančaft, který má v týmu i pracující, to není ideální,“ trpce se pousmál, protože jedním z těch pracujících je i on. „Už jsem na to zvyklý, občas pracuju ještě cestou k zápasu,“ doplnil a zkusil najít i recept na úspěch. „Musíme hrát trpělivě, být připravení na jejich kombinace. I když jsou známí tím, že na každou sérii vymyslí vždy něco nového,“ dodal Šindelář.

Ani letošní finále nemusí být jeho poslední, nedávno s Talentem prodloužil smlouvu o další rok.