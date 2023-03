„To se mi ještě nikdy nestalo. Neměl jsem to v plánu, prostě to tak vyšlo. I proto jsem už v 11. minutě nemohl dýchat a musel jsem střídat,“ smál se Tomáš Nejdl.

Je pro sebedůvěru důležitá první střela?

Snažím se, aby to nebylo o první střele, ale mém, nebo brankářově štěstí. Šestkrát za sebou jsem měl štěstí i nějakou dovednost. Mám radost, že to tam padalo.

První akce byla cíleně sehrána na vás…

Měli jsme domluvenou kombinace, která vychází. Mohu pálit na bránu, nebo přihrávat. Vzal jsem to na sebe, proměnil jsem a z toho mám radost.

Při absenci Jana Stehlíka jste alternativou na pravou spojku, ale tentokrát jste tam nehrál.

S Kubou Doudou pravidelně trénujeme na pravé spojce. Trenéři se rozhodli pro Kubu a v závěru to tam zvládl Zeďák (Petra Zeda).

Čekali jste výhru s rozdílem deseti gólů?

Nevěděli jsme s čím do zápasu Karviná půjde, i když tabulka leccos napovídala. Baník nenasadil své klíčové hráče. Chtěli jsme Karviné ukázat, že se do Plzně nejezdí jen tak odehrát zápas s půlkou sestavy a že doma vyhráváme, budeme vyhrávat a máme svoji sílu.

Kolo před koncem základní části vedete tabulku. Teď už je první místo jasný cíl?

Jasně. V posledním kole to musíme dotáhnout do prvenství. Nečeká nás ale vůbec jednoduchý zápas, protože Kopřivnice bude bojovat o body, aby měla co nejlepší postavení po základní části.

Kopřivnice bude hrát o všechno, ale vy si můžete vybírat soupeře pro play-off. Přemýšlíte nad tím, nebo chcete být za každou cenu první?

Chceme být první. Víme, o co se hraje. V posledním kole budeme hrát o prvenství a výhodu domácího prostředí v play-off (druhé Lovosice ztrácejí jeden bod na Talent, pozn. aut.).

Před Kopřivnicí Vás 15. března čeká Karviná ve finále Českého poháru. Bude to jiný zápas než v extralize?

Ano. Karviná nastoupí s jinými hráči než v Plzni.

