Pro předplatitele

Zdeněk Soukup včera 22:31

Po loňském stříbru by se Petr Vinkelhöfer s Talentem opět rád podíval alespoň do finále extraligy, v němž naposledy podlehl karvinskému Baníku. První cesta plzeňských házenkářů v nové sezoně povede v neděli do Frýdku-Místku.